Głowa spokojniejsza, gdy dom jest bezpieczny

FBI twierdzi, że dzięki technologii, tylko przez ostatni rok ilość skutecznych włamań spadła prawie o 7,5%. Wartości stają się jeszcze bardziej zdumiewające, gdy zdecydujemy się porównać je do jeszcze bardziej odległych lat. Liczba włamań spadła bowiem o 27,4% w porównaniu z danymi z 2013 roku i o 37,1% w porównaniu z szacunkami z 2008 roku. Dlaczego tak jest?

Zdaniem Emilii Dudek z firmy Rettig Heating, wielu ekspertów ds. przestępczości uważa, że ​​systemy bezpieczeństwa odgrywają główną rolę w ograniczaniu przestępstw przeciwko mieniu, zwłaszcza włamań. Dla potencjalnego włamywacza widoczne elementy systemów dla inteligentnych domów działają odstraszająco. W badaniu Fundacji Badań i Edukacji Przemysłu Alarmowego (AIREF) 73% włamywaczy stwierdziło, że wolą zrezygnować z próby, jeśli stwierdzą, że w domu jest zainstalowany system bezpieczeństwa.

Czas n smart home

Wprawne oko dostrzega zależność pomiędzy spadkiem ilości włamań a wzrostem rynku smart home. A ten radzi sobie bardzo dobrze, według najnowszych szacunków IDC, światowy rynek urządzeń do inteligentnych domów w porównaniu do poprzedniego roku wzrośnie o 26,9% w 2019 r. Tym samym do konsumentów trafi ponad 832 mln sztuk asortymentu z segmentu smart home. Oczekuje się, że skumulowana stopa wzrostu w latach 2019 - 2023 wyniesie 16,9%, co daje prawie 1,6 mld urządzeń w 2023 r. Koszt technologii maleje, ceny nowoczesnych urządzeń są coraz niższe, a to pozytywnie wpływa na zaangażowanie konsumentów.

A jak wiele ryzykujemy, nie chroniąc swojego dobytku w żaden sposób? Danych dla Polski jeszcze nie ma, więc spójrzmy ponownie na USA.

Według danych przedstawionych przez FBI, przytoczonych przez Marcina Kotarskiego z Rettig Heating, każda ofiara przestępstw włamaniowych poniosła w 2017 r. średnio 2416 dol. straty, podczas gdy średni koszt wdrożenia systemu smart home, według serwisu HomeAdvisor to 981 dol. To jednorazowy wydatek, ponieważ system nie wymaga następnie specjalnej konserwacji, bądź płatnych aktualizacji.

Polak mądry po szkodzie?

Czy zasadne jest powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie? W "Raporcie o budowie domów w Polsce", który podsumowuje rok 2018 w sektorze budowlanym, największą popularnością wśród respondentów cieszyły się urządzenia smart home, które dbają o bezpieczeństwo. Były to głównie inteligentne czujniki, np. tlenku węgla, dymu, jak również czujniki ruchu (76%), alarmy (70%) i kamery do monitoringu (47%). O wiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się inteligentne zamki, na które zdecydował się niemal co piąty ankietowany (18%). Do grupy najczęściej wybieranych urządzeń należały też zdalnie sterowane termostaty (72%).

Zaprezentowane w raporcie dane pochodzą z analizy ponad 17 tysięcy zapytań ofertowych złożonych w 2018 r. w serwisie Oferteo.pl oraz z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2019 r. metodą CAWI na próbie 600 osób, które w ubiegłym roku budowały dom.

Źródło: Rettig Heating