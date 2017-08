Globalny akcelerator MassChallenge szuka 200 najbardziej innowacyjnych startupów z regionu CEE

Program dla dojrzałych startupów

Program skierowany jest do startupów działających już na rynku – których produkty zostały już zweryfikowane i które są gotowe na wyskalowanie swojego biznesu. Orientacyjna „górna” granica wyznaczona dla uczestników to roczne przychody nieprzekraczające 2 milionów dolarów i zebrane finansowanie, oparte o udziały, nieprzekraczające 1 miliona dolarów.

Proces akceleracji

Organizatorzy szacują, że do programu z całego regionu CEE zgłosi się do 200 startupów, gotowych na rozwój oraz zwiększenie skali swojej działalności. 25 finalistów weźmie udział w 4-dniowym bootcampie w Warszawie. Podczas warsztatów, przy wsparciu mentorów m.in. z USA i Izraela stawią one czoła wyzwaniom związanym z przechodzeniem od startupu do scaleupu, ocenią perspektywiczność swoich klientów i efektywność zasobów niezbędnych do wyskalowania biznesu.

Najlepsza dziesiątka poleci w lutym na 4-dniowy bootcamp do Bostonu. Tam przedsiębiorcy z Europy Środkowo-Wschodniej będą mieli szansę odbycia serii bezpośrednich spotkań z przedstawicielami globalnych firm, potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi oraz zweryfikowania swoich planów rozwoju w praktyce.

Globalny akcelerator

MassChallenge jest jednym z największych na świecie akceleratorów, posiadającym bogatą historię wspierania startupów w budowie i rozwijaniu ich biznesu. W przeciągu siedmiu lat istnienia, 1 211 startupów, które przeszły intensywny program akceleracji, pozyskało ponad 2 miliardy dolarów finansowania, wygenerowało dochód na poziomie 900 milionów dolarów oraz utworzyło ponad 65 000 miejsc pracy.

W Europie Środkowo-Wschodniej akcelerator rozpoczyna działalność z partnerami: Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej – szerzej znanej jako operator MIT Enterprise Forum Poland oraz z PKO Bankiem Polskim. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju. Bridge to MassChallenge wspierany jest także przez Impact CEE, który umożliwi uczestnikom programu zaprezentowanie swojego biznesu w trakcie grudniowego kongresu Impact fintech’17.

Bridge to MassChallenge to pilotażowa odsłona programu w regionie. W kolejnych latach będzie funkcjonował on w formie kompleksowego, stacjonarnego programu akceleracyjnego MassChallenge z siedzibą w Warszawie. Docelowo co roku MassChallenge będzie wspierał nawet 80 startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zapewniając im wsparcie w przyspieszeniu wzrostu, rozbudowywaniu działalności i generowaniu zysku.

MassChallenge pomaga w rozwoju startupów

Na świecie MassChallenge współpracuje z największymi firmami – zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, takimi jak IBM, P&G czy Microsoft. Dzięki temu może zaoferować startupom solidne wsparcie w postaci doświadczonych mentorów, którzy wprowadzają startupy w świat globalnego biznesu.

Wśród firm, które przeszły ścieżkę akceleracyjną w MassChallenge, jest wielu dzisiejszych liderów rynku. Między innymi FlyWire, którego założyciele obsługują płatności, ułatwiając globalne transakcje dla indywidualnych klientów. Dzisiaj, po pięciu latach od akceleracji w MassChallenge, firma z powodzeniem działa już w 200 krajach i operuje w 100 walutach. Metoda oferowana przez FlyWire jest jedną z najbardziej popularnych wśród zagranicznych studentów, którzy płacą za swoje studia w 800 placówkach na sześciu kontynentach. Jak dotąd, firma zarobiła ponad 43,2 miliona dolarów.

Rekrutacja do programu potrwa do 6 października.

Zainteresowani rekrutacją i rozwojem swojego startupu szczegóły programu znajdą na stronie: pkobp.pl/fintech/bridge-to-masschallenge-warsaw