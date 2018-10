Globalne badanie konsumenckie na temat przechowywania danych o klientach

Z nowego globalnego badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Oracle Retail wynika, że pomimo świadomości obowiązywania przepisów dotyczących ochrony prywatności, takich jak RODO (52%), oraz chęci korzystania ze swoich praw w tym zakresie (86%) większość konsumentów ceni możliwość otrzymywania spersonalizowanych ofert (56%).

Badanie pokazało ponadto, że 87% konsumentów w Ameryce Północnej zażądałoby od przedsiębiorstwa usunięcia ich danych osobowych, gdyby miało taką możliwość. Trend ten jest również widoczny w ujęciu globalnym: 45% konsumentów w Ameryce Północnej i 34% w Europie stwierdziło, że chętnie usunęłoby swoje dane osobowe gromadzone przez wszystkich sprzedawców, z którymi mają kontakt, gdyby tylko mieli taką możliwość. Dla porównania 90% konsumentów w Ameryce Łacińskiej oraz 91% na Bliskim Wschodzie, w Indiach i na Dalekim Wschodzie skorzystałoby ze swojego prawa do wyboru, którzy sprzedawcy mają mieć dostęp do ich danych osobowych.

Badanie „New Topography of Retail” zostało przeprowadzone w 2018 roku wśród ponad 15 500 konsumentów w pięciu kluczowych regionach: Europie (Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii), Ameryce Północnej (Kanadzie i USA), Ameryce Łacińskiej (Brazylii, Chile i Meksyku), Bliskim Wschodzie (Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) i Indiach oraz Dalekim Wschodzie (Australii i Chinach).

O ile konsumenci z rezerwą podchodzą do udostępniania danych osobowych, to wciąż oczekują spersonalizowanych ofert opartych na historii ich interakcji z marką. Jednak zdaniem konsumentów sprzedawcy w niedostatecznym stopniu rozumieją ich potrzeby. Zaledwie 16% konsumentów z Europy stwierdziło, że otrzymuje od sprzedawców zawsze spersonalizowane i zawsze istotne dla nich oferty. Podobne zdanie wyraziło 22% konsumentów w ujęciu globalnym. Niemniej 47% konsumentów w ujęciu globalnym uznało, że byłoby wspaniale otrzymywać oferty w czasie rzeczywistym w oparciu o historię wyszukiwania online. Ponadto zdaniem 75% konsumentów spersonalizowana oferta to nie to samo co oferta istotna dla konkretnej osoby.

Zdaniem konsumentów z rynków rozwijających się (57% respondentów z Brazylii, Chile, Chin, Indii i Bliskiego Wschodu) systemy rozpoznawania twarzy w sklepie, wirtualni asystenci sprzedaży w przymierzalniach, kioski, w których można pobrać zdjęcie produktu i uzyskać rekomendacje, oraz automatyczne uzupełnianie zapasów w oparciu o preferencje subskrypcji są istotne, w porównaniu do zaledwie 28% konsumentów z Europy, Australii i Ameryki Północnej.

Konsumenci domagają się większej przejrzystości działań sprzedawcy, w tym historii usług i łańcucha dostaw. Ponad połowa (52%) konsumentów przyznała, że kluczowym warunkiem ich lojalności wobec sprzedawców jest odpowiedzialne społecznie działanie danego sprzedawcy. Jest to szczególnie widoczne w branżach spożywczej i odzieżowej, w których odpowiednio 56 i 52% respondentów stwierdziło, że byliby bardziej lojalni wobec tych sprzedawców, którzy stawiają na zrównoważony rozwój oraz ograniczają wpływ na środowisko naturalne.

Konsumenci (54%) oczekują również wglądu w dostępność artykułów i możliwości ich wyszukania i zarezerwowania do odbioru w ten sam dzień w sklepie stacjonarnym. W przypadku dostawy artykułów do domu ogromna rzesza (72%) konsumentów oczekuje informacji w czasie rzeczywistym o lokalizacji przesyłki na każdym etapie dostawy.

Źródło: Oracle