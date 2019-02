Global Legal Hackathon 2019 i innowacyjne rozwiązania dla prawników

Podczas kolejnej edycji Hackathonu zespoły projektowe (których członkowie często będą pracować ze sobą po raz pierwszy) spędzą weekend na tworzeniu i rozwijaniu rozwiązań technologicznych, które pomogą prawnikom, firmom oraz osobom szukającym pomocy prawnej. W tym czasie uczestnicy otrzymają dostęp do produktów Wolters Kluwer, m.in. do systemu LEX, oraz merytoryczne wsparcie pracowników firmy. Zwycięzcy polskiej edycji wezmą udział w programie mentoringowym i mają szansę zmierzyć się w majowym finale Hackathonu w Nowym Jorku.



W 2018 r. w Global Legal Hackathon wzięło udział ponad 5 tys. uczestników z 6 kontynentów, 40 miast i 22 państw. Podczas polskiego Hackathonu największe uznanie jury zyskał pomysł na aplikację, która skontaktuje ze sobą osoby potrzebujące pomocy prawnej, młodych prawników oraz sponsorów, którzy są w stanie taką pomoc sfinansować. Sędziowie docenili też projekt „Prawnik pierwszego kontaktu” i aplikację WHATtoDO, czyli platformę do wymiany wiedzy między prawnikami.



Globalny maraton programowania funkcjonuje według zasad „otwartego dostępu”, dlatego organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do bezpłatnego udziału.



Źródła: Wolters Kluwer Polska, PAP