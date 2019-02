Gigantyczny wyciek danych. Cyberprzestępcy zyskali dostęp 617 mln kont!

Jak podaje The Register, skradzione w zeszłym roku informacje zawierały dane osobowe, adresy e-mail, zaszyfrowane jednostronnie hasła oraz informacje dotyczące lokalizacji użytkowników serwisów internetowych i aplikacji Dubsmash, MyFitnessPal, MyHeritage, ShareThis, HauteLook, Animoto, EyeEm, 8fit, Whitepages, Fotolog, 500px, Armor Games, BookMate, CoffeeMeetsBagel, Artsy i DataCamp.

Najwięcej danych wykradziono z popularnej wśród millenialsów aplikacji Dubsmash, która umożliwia użytkownikom tworzyć własne filmy z synchronizacją ust do ulubionych piosenek lub klipów audio. Cyberprzestępcy ukradli dane ponad 162 milionów kont w tej aplikacji, z której na co dzień korzysta m.in. Kendall Jenner, Selena Gomez, czy Kim Kardashian. Jak informują dziennikarze portalu The Register, informacje te zostały zakupione w sieci Tor, czyli wirtualnej części Internetu, która z uwagi na zapewnioną jej użytkownikom anonimowość, dość często wykorzystywana jest do nielegalnych działań.

W opinii Kamila Sadkowskiego, starszego analityka zagrożeń w ESET, sprzedane dane mogą posłużyć cyberprzestępcom do przejęcia kont użytkowników. Dlatego hasła należy jak najszybciej zmienić. Zdaniem eksperta to nie pierwszy i z pewnością nie ostatni duży wyciek danych użytkowników portali internetowych. Najprostszą i najskuteczniejszą ochroną w tego typu sytuacjach jest stosowanie się do zasady „jedno hasło zabezpiecza tylko jedno konto w serwisie internetowym”. Wówczas, wyciek danych z jednego serwisu, nie generuje ryzyka ataku na pozostałe konta użytkownika. Sadowski poleca też korzystanie z menedżera haseł, który pomaga przechowywać je w bezpieczny sposób.

Źródło: ESET