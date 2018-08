Getting Things Done, a może Mateusz Grzesiak? 20 e-booków za 20 zł [do 28 sierpnia]

Harvardowski poradnik dotyczący jednego z modnych nurtów sposobu na życie. Dowiedz się, czym jest mindfulness (uważność), dlaczego warto żyć według niej i jak to zrobić.

Dla chętnych, by poznać Mateusza Grzesiaka, jednego z najpopularniejszych "coachów". Książka opisuje techniki pracy z innym, odwołując się do coachingu, terapii, mentoringu i consultingu.





Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Wydanie II Technika GTD (Getting Things Done, czyli sztuka pracy efektywnej, a nie ciężkiej) została spopularyzowana przez Davida Allena 15 lat temu i wciąż pozostaje aktualna. Nowe wydanie ówczesnego bestsellera uwzględnia aktualną rzeczywistość i adresowane jest nie tylko do menedżerów wysokiego szczebla, ale praktycznie do każdego, kogo przytłacza nadmiar zadań do wykonania i rosnąca górka zaległości...

Jak zyskać nawet kilka godzin tygodniowo? Czy można od przemęczenia i narastającej frustracji przejść do skutecznego kończenia zaplanowanych zadań? Na pewno warto poznać nawyki zwiększające produktywność 7 miliarderów, 13 olimpijczyków, 29 wzorowych studentów i uczniów oraz 239 przedsiębiorców odnoszących sukcesy. Warto sprawdzić, czego możemy się od nich nauczyć!





Jacek Walkiewicz, psycholog, proponuje chwilę zastanowienia ("rozmyślenia") nad życiem. Jedno z najciekawszych pytań brzmi - czy warto kierować się wartościami?

Co to jest turkusowy model kierowania organizacją i jak wdrożyć go w firmie tak, by zapewnić nie tylko większą satysfakcję pracowników, ale i poprawić wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa? Praktyczny poradnik w nieco żartobliwej konwencji "dziennika budowy" umożliwi szefom firm nie tylko skorzystanie z pozytywnych doświadczeń, ale i uporanie się z rozterkami i wahaniami.

Przestań być osobą miłą, grzeczną i dobrze wychowaną! No, może nie zmieniaj się w ordynarnego dzikusa, ale opanuj trudną sztukę mówienia "nie" w miejsce grzecznego czekania na swoją kolej. Poprowadzi Cię w swoim praktycznym przewodniku Bartłomiej Stolarczyk.

Ta książka może okazać się ciekawym doświadczeniem dla osób, które zawsze zamierzają zrobić ważne rzeczy w swoim życiu... kiedyś.

Nawyk samodyscpliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża Odrobina samodyscypliny przydałaby się (niemal) każdemu z nas. Książka podpowiada, jak nie bać się działania, odejść od perfekcjonizmu i lęku przed porażką, a także robić więcej w krótkim czasie.



Nazywa się Ho"oponopono i jest wiekową nauką wywodzącą się z Hawajów. Poszukujesz odrobiny mistycyzmu i (nie odrobiny) harmonii w życiu? Sprawdź tę książkę.