Gdzie zamieszczać darmowe ogłoszenia o pracę?

Znalezienie dobrego, lojalnego i kompetentnego pracownika to proces długotrwały i kosztowny.

Według raportu PwC "Saratoga Human Capital Benchmarking 2015", rośnie czas poświęcany przez firmy na pozyskanie pracownika. W ciągu zaledwie 4 lat – od 2011 do 2015 – wzrósł on aż o 43 procent. Wspomniany raport szacuje również średni koszt rekrutacji pracownika w Polsce na 2640 złotych. W niektórych branżach kwota ta jest jednak wyższa. Na przykład w sektorze firm produkcyjnych osiąga poziom aż 4300 złotych. Część tej sumy, to opłaty związane z publikacją ogłoszeń o pracę, które ze względu na problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników muszą być emitowane częściej.

Gdzie publikować ogłoszenia o pracę?

Wszystko oczywiście zależy od tego, jaka firma przeprowadza rekrutację, w jakiej branży działa, na jak rozległym rynku. Pracodawcy mają do wyboru tablice ogłoszeniowe w miejscowym Urzędzie Pracy, lokalne gazety, dzienniki o zasięgu krajowym (lub dodatki do nich poświęcone pracy), specjalistyczne czasopisma, a także serwisy internetowe – państwowych służb zatrudnienia, czy komercyjne portale rekrutacyjne (ogólne, jak i specjalistyczne).

Mała, lokalna firma remontowa pracowników szuka raczej poprzez powiatową gazetę czy tablicę ogłoszeń w Urzędzie Pracy. Większe przedsiębiorstwo o zasięgu ponadlokalnym sięgnie po usługi portali ogłoszeniowo-rekrutacyjnych czy większych dzienników.

Ogłoszenia w Urzędach Pracy i Państwowych Służbach Zatrudnienia

Bezpłatnie firmy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników w Urzędach Pracy. W Urzędzie swoją ofertę można zgłosić zarówno oficjalnie, jak i wywiesić na tablicy informacyjnej. Z badań wynika jednak, że skuteczność takich ogłoszeń jest niewielka, a pozyskani w ten sposób pracownicy często są mało lojalni.

Ogłoszenia zgłaszane przez pracodawców w Urzędach Pracy trafiają do serwisu internetowego Państwowych Służb Zatrudnienia (psz.praca.gov.pl). Również i za pośrednictwem samego serwisu pracodawcy mogą bezpłatnie zgłaszać wolne miejsca pracy. Ten państwowy portal z ofertami pracy zawiera również ofert z krajów unijnych.

Prasa

Kolejnym miejscem publikowania ogłoszeń o pracę jest prasa – lokalna, regionalna, jak i o zasięgu ogólnokrajowym. Sami przedsiębiorcy wskazują jednak na wysoki koszt anonsów, przy stosunkowo niewielkiej efektywności tego kanału. Prasa drukowana z roku na rok ma jednak coraz mniejszy zasięg. Jej miejsce już od wielu lat stopniowo zajmuje internet.

Biura karier uczelni

Darmowe ogłoszenia o pracę można publikować za pośrednictwem biur karier uczelni. Studenci poszukują już nie tylko sezonowej pracy wakacyjnej, ale też elastycznego zatrudnienia na czas studiów. To świetny sposób na zdobycie utalentowanego pracownika zanim zrobi to konkurencja.

Serwisy ogłoszeniowe

Serwisy takie jak OLX, Gratka czy Gumtree są odwiedzane przez liczne grono użytkowników. W serwisach ogłoszeniowych można też publikować ogłoszenia o pracę, zazwyczaj jednak jest to opcja płatna Chociaż biorąc pod uwagę możliwości dotarcia do znacznie szerszego grona odbiorców i lepszą efektywność niż za pośrednictwem prasy, jest to opłacalne.

Serwisy specjalistyczne

Rekruterzy reprezentujący duże firmy najczęściej korzystają z oferty profesjonalnych portali rekrutacyjnych (np. infopraca.pl, pracuj.pl, praca.pl, jobs.pl, pracujwunii.pl). Zamieszczenie ogłoszenia o pracę w takich serwisach jest zazwyczaj płatne. Jednak portale te wspomagają również proces rekrutacji – umożliwiają wygodne przeglądanie aplikacjami kandydatów, ułatwiają odpowiedzi na wiadomości, wspomagają umawianie na rozmowy kwalifikacyjne, etc.

Bezpłatnie ogłoszenia można za to zgłaszać do niektórych serwisów specjalistycznych, branżowych – na przykład dziennikarzy, pracowników ochrony zdrowia, informatyków różnych specjalności, pracowników ochrony, gastronomii.

W internecie funkcjonują również serwisy internetowe specjalizujące się w ofertach pracy za granicą. Analogicznie jak w przypadku portali krajowych, prezentują one oferty, uporządkowane ze względu na branże, rodzaje zatrudnienia (praca dorywcza, tymczasowa, stała) czy miejsce pracy. Niektóre strony tego typu oferują pracodawcom darmowe ogłoszenia o pracę (na przykład www.pracujwunii.pl).

Fora internetowe i grupy dyskusyjne

Dobrym miejsce publikowania darmowych ogłoszeń o pracę są też fora internetowe – funkcjonujące przy dużych portalach, serwisach specjalistycznych, lokalnych, tematycznych. Dużą popularnością wśród rekruterów pracowników tymczasowych cieszą się też portale społecznościowe, np. Facebook. Można tam znaleźć liczne grupy zrzeszające osoby poszukujące pracy. Oczywiście w przypadku korzystania z tego typu promocji ofert, miejsce publikacji należy wybierać przy uwzględnieniu specyfiki ogłoszenia. Umieszczanie oferty w niedopasowanym temacie czy grupie może tylko negatywnie wpłynąć na wizerunek naszej firmy.

Niezbędne oszczędności

Ze względu na koincydencję kilku zjawisk – popularność emigracji zarobkowej, starzenie się społeczeństwa, wzrost płac, zmiany w systemie edukacji (skutkujące niedoborem odpowiednio wykształconej siły roboczej) – przedsiębiorstwa poszukujące nowych pracowników muszą się liczyć z coraz większymi wydatkami ponoszonymi podczas rekrutacji. Prawdopodobnie znalezienie odpowiedniego pracownika będzie coraz trudniejsze. Dlatego optymalizacja kosztowa procesu poszukiwania i naboru pracowników jest absolutnie konieczna w każdej firmie. Warto więc starać się poszukiwać nowych alternatywnych sposobów dotarcia do kandydatów, wyszukiwać portale umożliwiające darmowe zamieszczanie ofert czy wreszcie dbać o własny wizerunek, by kreować się jako firma przyjazna pracownikom, w której ludzie chcą pracować.