Gdzie zaczyna się ochrona danych, a gdzie się kończy i czy jest możliwa wszędzie?

Zdaniem Ireneusza Jazownika, dyrektora naczelnego Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A., dane to towar i konkretne dobro. Odzwierciedlają proces produkcyjny, proces technologiczny. W przypadku KGHM proces technologiczny nie polega tylko na wydobywaniu rudy miedzi. Wszystko rozpoczyna się pod ziemią, a kończy się na wyjściu odpowiedniego towaru z huty, w postaci miedzi czy sztabki srebra. Dane odzwierciedlające proces produkcyjny mogą posłużyć do optymalizacji procesów technologicznych. Dlatego podchodzi się do nich z pełnym szacunkiem, jak do czegoś co jest potencjalnym zyskiem w przyszłości. I sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa.

Takie dane warto chronić. Ich ochrona zaczyna się od użytkownika, a kończy na rozwiązaniach systemowych. Ekspert KGHM powiedział, że robotyzacja polskich kopalni miedzi jest ograniczona ze względu na ich specyfikę. Stanowiska wydobywcze znajdują się ponad kilometr pod ziemią. Dostęp do zasilania łączności jest tam utrudniony.

Szwedzi próbują testować pod ziemią autonomiczne pojazdy dostawcze, które wożą urobek kopalniany do miejsc składowania. W przypadku polskich kopalni jest dużo głębiej niż w szwedzkich, są zakłócenia fal radiowych, nie ma więc warunków, by móc stosować urządzenia, które są autonomicznie.

Jednak Jezowiak mówi o polskim zakładzie, iż tam na dole głównym przeciwnikiem, jest natura. Natura, która jest zmienna. Musimy się do niej dostosować, co utrudnia pracę, ale na ten moment tylko czynnik ludzki jest w stanie ją okiełznać. Dlatego stosuje się coraz nowocześniejsze maszyny, ale obsługują je ludzie.

Źródło: PAP