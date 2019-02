Gdzie warto stosować promienniki ciepła?

Jak działają promienniki ciepła?

Promienniki elektryczne emitują promienie ciepła oraz przyjemne, ciepłe, nieco przyciemnione światło. Obecność promienników potrafi pozytywnie wpływać na nastrój ludzi znajdujących się w ich pobliżu. To coraz powszechniejsze rozwiązanie stosowane nie tylko w domach, ale również w firmach czy magazynach i na dużych, trudnych do ogrzania halach. Cząstki powietrza w promiennikach przemieszczają się bezpośrednio pod wpływem temperatury. Ciepło jest w tym przypadku wytwarzane przez promieniowanie podczerwone. Promieniowanie wnika przez skórę ludzi znajdujących się w pobliżu urządzenia, co powoduje przyjemne uczucie. Ogrzewaniu ulegają także meble, przedmioty etc. Natomiast nie ma w tym przypadku konieczności ogrzewania całego powietrza w pomieszczeniu, tak jak ma to miejsce w tradycyjnych metodach.

Gdzie stosować promienniki ciepła?

Niezależnie od poziomu wychłodzenia pomieszczenia, w którym się znajdujemy, komfort cieplny powinien pojawić się od razu po uruchomieniu urządzenia. Jedną z możliwych opcji jest wstawienie promiennika podczerwieni na zadaszony taras, jest to bowiem rozwiązanie, które można stosować również na zewnątrz. Dzięki nowoczesnej formie, nie ma obaw, że w jakikolwiek sposób zniszczą one aranżację przestrzeni. Taka metoda ogrzewania sprawdza się wszędzie tam, gdzie inne ogrzewanie powietrza jest niemożliwe lub bezsensowne – np. w wysokich pomieszczeniach, jak hale produkcyjne, gdzie koncentrują się one na ogrzewaniu konkretnych stanowisk pracy.

Promienniki stosuje się także w przestrzeniach częściowo otwartych (np. kawiarniach zewnętrznych). Popularną opcją jest także promiennik podczerwieni do łazienki, który w tym przypadku pełni funkcję energooszczędnego elektrycznego grzejnika łazienkowego. To doskonały wybór do miejsc, w których bywa się sporadycznie. Klasyczne grzejniki podtrzymują ciepło przez cały czas, co skutkuje generowaniem wysokich kosztów. Promiennik podczerwieni do łazienki jest funkcjonalny i tani, a przede wszystkim łatwy i komfortowy w użyciu. Wystarczy uruchomić urządzenie, a my natychmiast odczuwamy ciepło. Oznacza to, że promienniki nie muszą być włączone przez cały czas, a tylko wtedy, gdy tego potrzebujemy.





Zastosowanie znalazł także promiennik podczerwieni dla gastronomii, w której właściciele takich lokali borykają się z dużym problemem – muszą zapewnić komfort pracownikom i gościom, ale zależy im na minimalizowaniu kosztów. Promiennik podczerwieni do gastronomii sprawdzi się jednak idealnie, ponieważ zapewni nie tylko dbałość o ekologię, ale cechuje się też dużą ekonomicznością. Jest to rozwiązanie tanie, ale przede wszystkim skuteczne. Promienniki podczerwieni mogą zainteresować również właścicieli firm, którzy mają za zadanie zapewnić swoim pracownikom ciepło podczas niskich temperatur. Promiennik nie jest tak wymagający, jak palenie w piecu, ani tak drogi, jak elektryczne rozwiązanie dające ciepło.

Można więc z łatwością dopasować sposób ogrzewania oraz temperaturę do potrzeb danego lokum. Jednymi z najtrudniejszych do ogrzania pomieszczeń są hale i magazyny – często nieszczelne lub niezbyt dobrze izolowane. Utrzymanie w nich stałej temperatury to wymagające zadanie, które niełatwo spełnić podczas korzystania z tradycyjnych metod ogrzewania. Nowoczesną i skuteczną alternatywą są przemysłowe promienniki podczerwieni, które doskonale radzą sobie z nawet tak dużymi przestrzeniami.

Promienniki ciepła – czy to bezpieczne?

Promienniki ciepła są ekologiczne. Nie emitują one żadnych szkodliwych dla człowieka substancji – np. dwutlenku węgla – ani nie zanieczyszczają środowiska. Zapewniają pełne bezpieczeństwo zarówno użytkownikowi, jak i jego otoczeniu. Nie jest to niekorzystne dla człowieka, a co więcej, może pozytywnie wpłynąć na organizm – na skórę, mięśnie oraz metabolizm. Jest to poparte licznymi badaniami i pracami naukowymi. Nie istnieją badania, które jakkolwiek potwierdzają szkodliwość promieniowania podczerwonego dla zdrowia.



Naukowcy są jednak w stanie podać argumenty świadczące o tym, że w żaden sposób nie szkodzą one człowiekowi. Do ogrzewania pomieszczeń stosuje się bowiem daleką podczerwień, czyli takie promieniowanie, które wchłania się przez cząsteczki wody. Ponieważ człowiek to w większości woda, komórki nagrzewają się bezpośrednio i szybko. Moc, jaką emitują promienniki, jest jednak na tyle łagodna (dobieramy ją samodzielnie, wedle potrzeb), że ryzyko nie istnieje. Potwierdza to szereg niezależnych badań.