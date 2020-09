Gdzie szukać pracy w IT?

Zapytaj znajomych

Znalezienie pracy w IT dla początkujących może być nie lada wyzwaniem, szczególnie, jeśli nie ma się rozbudowanego portfolio zrealizowanych projektów. Warto więc poszukiwania rozpocząć wśród znajomych. Może się okazać, że znasz co najmniej kilka osób pracujących w branży IT lub w firmach mających działy IT, które poszukują pracowników o kwalifikacjach, jakie posiadasz.



W wielu firmach funkcjonuje system poleceń, dzięki któremu osoba polecająca dobrego pracownika (który nie zrezygnuje z pracy przez kilka miesięcy) może otrzymać bonus finansowy. W efekcie na poleceniu skorzysta zarówno osoba polecająca, jak i polecana.

Social Media w poszukiwaniu pracy

Social Media odgrywają obecnie dużą rolę w procesach rekrutacyjnych. Osoby poszukujące pracy w IT powinny mieć na względzie kilka obszarów mediów społecznościowych, w których znajdą informacje dotyczące ofert pracy oraz będą mogły się zaprezentować rekruterom:

LinkedIn i Goldenline

Serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach zawodowo-biznesowych zdecydowanie ułatwiają znalezienie dobrej pracy IT. Można poznać ludzi z branży, a także pokazać się rekruterom, którzy bardzo często właśnie tam poszukują idealnych kandydatów. Trzeba tylko pamiętać o dokładnym uzupełnieniu profilu, w którym nie powinno zabraknąć informacji o ukończonych kursach oraz wykorzystywanych technologiach i narzędziach. LinkeIn jest serwisem, dzięki któremu można pozyskiwać cenne kontakty z branży, ale też zdobywać wiedzę z udostępnianych tam artykułów oraz dowiadywać się o organizowanych wydarzeniach tematycznych.

Profile firm z branży IT na Facebooku

Wszystkie liczące się marki z branży IT prowadzą komunikację na Facebooku. Z profili firmowych można dowiedzieć się jak wyglądają ich biura czy integracje. Można także śledzić informacje dotyczące procesów rekrutacyjnych oraz organizowanych szkoleń.

Grupy na Facebooku

Grupy na Facebooku zrzeszają osoby zainteresowane daną tematyką. Są też miejscem, w którym pojawiają się oferty pracy w IT. Jest ich naprawdę wiele i dobrze jest poświęcić czas na ich znalezienie oraz dołączenie do grona członków.

Eventy, konferencje

W każdym większym mieście odbywają się eventy i konferencje z branży IT podczas których można zdobyć cenną wiedzę, ale też kontakty, które ułatwią znalezienie pracy początkującym programistom. Często wydarzenia takie łączone są z targami pracy, na których można porozmawiać z rekruterami i zostawić swoje CV. Informacji o nich należy szukać na platformach Evenea, Meetup czy Crossweb.

Portale z ogłoszeniami

Początkujący programiści mogą szukać ofert pracy na portalach z ogłoszeniami. Warto sprawdzić te najbardziej popularne, jak pracuj.pl, ale nie można zapominać o tym, że są również inne. Oferty pracy w IT bardzo często pojawiają się na dedykowanych portalach, których narzędzia pozwalają na wyszukiwanie ofert na przykład pod kątem konkretnych technologii.



Bardzo dużo ofert pracy dla specjalistów z branży IT znajduje się na portalu https://ingtechpoland.com. ING Tech Poland to firma IT dostarczająca innowacyjne usługi IT oraz usługi operacyjne w ING na całym świecie. Pracownicy ING Tech Poland mogą liczyć na bardzo wiele benefitów, wśród których są darmowe lekcje języka angielskiego, opieka medyczna czy karta Multisport. Biura ING Tech Poland wyposażone są w chillout roomy, w których można zrelaksować się na przykład grając na Xbox’ach.

Firmy IT z Twojego miasta

W poszukiwaniu pracy w IT dla początkujących warto dokładnie sprawdzić listę firm z branży mających biura w Twoim mieście. Może się okazać, że na ich stronach internetowych znajdują się informacje dotyczące aktualnych rekrutacji oraz programów stażowych, dzięki którym można wejść do branży IT.