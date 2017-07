Gdzie studiować, by zdobyć zawód przyszłości?

Jak wynika z naszego badania, aż 88% polskich studentów zgadza się ze stwierdzeniem, że umiejętność korzystania z nowych technologii gwarantuje lepszą pracę. Jeśli chodzi o naukę obsługi nowych urządzeń i programów, co trzeci student zgadza się, że jest ona konieczna by utrzymać się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Zawody związane z analizą baz danych

Umiejętności statystyczne i analizy dużych zbiorów danych, w połączeniu ze zdolnością interpretacji wyników w kontekście szerszych trendów społecznych, będą bardzo pożądane na rynku pracy. Według rankingu Glassdor 2017, wśród najlepiej wynagradzanych zawodów w czołówce znajdują się: Data Engineer, Data Scientist, Data Miner, Researcher oraz analityk interpretujący dane w szerszym kontekście społecznym.

Przykładowe kierunki studiów:

Inżynieria danych na Politechnice Gdańskiej – studenci dowiadują się, jak postępować i interpretować duże zbiory danych z różnych źródeł.

Analiza danych – big data w Szkole Głównej Handlowej – przekazywane są umiejętności budowania modeli analizy danych, projektowania badania reprezentacyjnego czy prowadzenia analiz statystycznych.

Zarządzanie informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim – studenci kształcą się w zakresie oceniania i projektowania rozwiązań informacyjnych usprawniających działalność człowieka.

Zawody związane ze sztuczną inteligencją

Szybki rozwój metod wykorzystujących sztuczną inteligencję sprawia, że na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją, inteligentnymi maszynami i robotami.

Przykładowe kierunki studiów:

Automatyka i robotyka na Politechnice Gdańskiej – przeprowadzane są laboratoria ze sterowników programowalnych, dzięki czemu możemy symulować procesy technologiczne, jak choćby procesy produkcyjne.

Kognitywistyka na UMCS w Lublinie – na specjalności Sztuczna inteligencja i logika odbywają się zajęcia z kursów sieci neuronowych, wprowadzenia do Sztucznej Inteligencji czy programowania LISP i PROLOG.

Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie na Uniwersytecie Warszawskim – na specjalizacji Neuroinformatyka studenci zapoznają się z technikami neurofeedback i interfejsami mózg-komputer.

Zawody związane z IT

Eksperci są zgodni co do tego, że osoby dysponujące zaawansowanymi i wyrafinowanymi umiejętnościami programistycznymi i deweloperskimi będą stanowiły dobrze wynagradzaną elitę na rynku pracy. Zawodami szczególnie pożądanymi na rynku pracy będą: specjalista IT, Develop Engineer oraz developer oprogramowania i aplikacji.

Przykładowe kierunki studiów:

Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – studenci uczą się umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych czy administrowania sieciami komputerowymi.

Informatyka inżynierska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – studenci mogą wybrać specjalizację z projektowania aplikacji inteligentnych czy sieci komputerowych i urządzeń mobilnych.

Inżynieria oprogramowania na Akademii Górniczo-Hutniczej – w ramach studiów podyplomowych kursanci uczą się programowania systemów informatycznych, technologii komponentowej czy zarządzania projektem informatycznym.

Kursy online alternatywą dla studiów

Istnieje również wachlarz możliwości dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w jednym z zawodów przyszłości i potrzebują dokształcenia. Wiele międzynarodowych platform e-learningowych oferuje darmowe kursy z możliwością wykupienia certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Na Class-central.com, Edx.org, Udacity.com, Coursera.org, Futurelearn.com lekcje zamieszcza wiele prestiżowych uczelni z całego świata. Wśród propozycji znajdziemy wiele tytułów rozwijających cyfrowe i technologiczne kompetencje, m.in. z Data Mining, Machine Learning, Software Engineering czy Software Development.