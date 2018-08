Gdzie Polacy szukają prawnego wsparcia?

Rezultaty ogólnopolskich badań przedstawionych w raporcie „Problemy prawne Polaków 2018” pokazały, że Polacy często stykają się z problemami prawnymi oraz sytuacjami, w których potrzebują lub chętnie skorzystaliby z porady prawnika lub osoby z wykształceniem prawniczym.

Z prawem mamy do czynienia na każdym kroku

Ryzyko związane z wystąpieniem problemu prawnego lub uczestnictwa w procesie sądowym jest uniwersalne i nawet przy największym stopniu ostrożności nie da się go wyeliminować.

Częstotliwość występowania w naszym codziennym życiu sytuacji, w których chcielibyśmy się poradzić prawnika, pokazują także wyniki badania. W ciągu 2 lat 39% respondentów wskazało, że zdarzyła się im przynajmniej jedna sytuacja, w której potrzebowali takiej konsultacji, w tym 14,5% osobom nawet więcej niż raz.

Co więcej, Polacy często chcieliby móc skorzystać z wsparcia i porady prawnika. Najwięcej osób oszacowało, że taka pomoc przydałoby im się raz w roku (38%). Jednak już więcej niż co piąty Polak (21,5%) ocenia, że takie wsparcie byłoby przydatne częściej, ok. 2 razy w roku, 12,7% sądzi, że nawet kilka razy w roku. 2,8% osób chciałoby móc z niego skorzystać przynajmniej raz w miesiącu. W sumie aż 75,3% Polaków ocenia, że pomoc prawnika przydałaby się im przynajmniej raz w roku.

1/4 Polaków internet zastępuje prawnika

Jednocześnie, mimo dużej potrzeby konsultacji z prawnikiem, tylko 45,7% z nas w razie sporu prawnego w pierwszej kolejności zwróci się o pomoc do specjalisty. Aż 22% Polaków zamiast skorzystać z profesjonalnego wsparcia poszuka informacji w internecie, a 17,9% zwróci się do rodziny lub znajomych. Do organizacji lub instytucji udzielającej pomocy prawnej zgłosi się 14,1% ankietowanych

Prawnika można mieć w ubezpieczeniu

Badania wykazały także, że w ciągu ostatnich 5 lat blisko co piątemu Polakowi (21%) zdarzył się w tym czasie problem prawny. Jednocześnie, 6% badanych zadeklarowało, że posiada ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia i finansuje dostęp do profesjonalnych porad prawnych, szeregu usług prawnych na etapie pozasądowym oraz finansuje koszty ewentualnego procesu sądowego w wielu sytuacjach życiowych. W Europie Zachodniej, to bardzo popularne rozwiązanie, które w niektórych krajach ma już większość obywateli.

Źródło: D.A.S.