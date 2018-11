Gdzie na weekend jesienią? Odwiedź obecną lub dawne stolice Polski

Warszawa

Aktualna stolica Polski to miasto, które najlepiej zwiedzać wiosną lub jesienią, gdy pogoda sprzyja długim spacerom – nie ma morderczego upału ani mrozów.

Lista miejsc wartych zobaczenia jest bardzo długa. Bezwzględnie obowiązkowym punktem na planie zwiedzania stolicy jest Stare Miasto i Zamek Królewski. W weekendy można go zwiedzać za darmo. Przejście skróconej trasy zwiedzania zajmuje około godziny. Spacer Traktem Królewskim w weekend także trzeba uznać za obowiązek i jednocześnie przyjemność – Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat są zamknięte dla ruchu kołowego.

Kto nigdy nie był w Warszawie, ten koniecznie musi zobaczyć słynne Łazienki (tuż obok znajduje się ogród botaniczny, do którego także warto zajrzeć) i pałac w Wilanowie. Miłośnicy sportu (i nie tylko) chętnie kierują swe kroki na Stadion Narodowy. W weekendy odbywają się tu różnorakie targi, wystawy, imprezy sportowe i charytatywne.

Jeśli pogoda nie dopisze, także nie ma powodów do zmartwienia. Miasto obfituje w galerie sztuki, muzea, teatry, miejsca rozrywki – oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Toruń

Doskonale zachowane, niezniszczone przez wojenne pożogi, miasto, które może pochwalić się oryginalną zabudową z okresu Średniowiecza. Począwszy od Średniowiecznego Zespołu Miejskiego (Stare Miasto, Nowe Miasto, ruiny Zamku Krzyżackiego) i zabytkowego Ratusza, poprzez toruńskie Planetarium (nie mogło go zabraknąć w mieście Mikołaja Kopernika), Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika, Żywe Muzeum Piernika (jedyna okazja, by własnoręcznie upiec pierniczki według tradycyjnej, toruńskiej receptury), aż do Krzywej Wieży, gdzie obowiązkowo trzeba spróbować stanąć przy niej z wyprostowanymi rękami i nie upaść na plecy. Krzywa Wieża to zresztą nie jest jedyny obiekt, mający swój nazewniczy odpowiednik w innym miejscu. W Toruniu znajdziemy także Kościół Mariacki.

Warte uwagi są również: Ogród Zoobotaniczny (połączenie ogrodu botanicznego i klasycznego zoo) oraz Park Etnograficzny przybliżający obyczaje panujące dawniej na polskich wsiach.

Na miłośników obcowania z kulturą czekają: Galeria Sztuki Wozownia i Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”.

Toruń był stolicą Księstwa Warszawskiego zaledwie kilka tygodni, mimo to zapewnił sobie trwałe miejsce na kartach historii jako jedna ze stolic Polski.

Kraków

Numer jeden na liście polskich miast, które koniecznie trzeba zobaczyć, niemniej jednak – podobnie jak Warszawa – miasto pomijane przy planowaniu letnich wakacji. Mało kto decyduje się spędzić w Krakowie cały tydzień czy dwa, a szkoda – bo o drugie miasto z tak wyjątkowym klimatem i charakterem w Polsce trudno.

Jak Kraków, to koniecznie Rynek Główny z Sukiennicami (niegdyś miejsce handlu, dziś Muzeum Narodowe) i Kościołem Mariackim z jego słynnymi na całą Polskę wieżami. To właśnie stąd można co godzinę usłyszeć słynny „hejnał z wieży mariackiej”. W kościele znajduje się unikatowy Ołtarz Wita Stwosza. Kamienice wokół rynku mają po kilkaset lat i wciąż zachwycają kunsztem dawnych budowniczych. Z Rynku wiedzie prosta droga na Wawel, gdzie dumnie stoi renesansowy Zamek Królewski. Będąc na Wawelu, trzeba koniecznie odwiedzić królewskie grobowce, przynajmniej spojrzeć na Dzwon Zygmunta i koniecznie odwiedzić Wawelskiego Smoka! A po całym dniu intensywnego zwiedzania odpocząć w jednej z licznych krakowskich kafejek.

Od kilku lat Kraków udostępnia jedyną w swoim rodzaju atrakcję – osiem metrów pod Rynkiem znajduje się podziemne Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Podróżowanie po Polsce dobrze jest zaplanować z wyprzedzeniem, wygodnie rezerwując transport drogowy, kolejowy lub lotniczy. Warto też wcześniej zadbać o noclegi. Godna polecenia jest strona www.transpomat.pl, gdzie możemy nie tylko zarezerwować noclegi w dobrej cenie (co wcale nie jest oczywiste w dużych miastach), ale też kupimy i zapłacimy online za bilety kolejowe, lotnicze bądź autobusowe.