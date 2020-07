Najlepszy przyjaciel kobiety

Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Słynna piosenka z filmu ‘Mężczyźni wolą blondynki” przeszła do historii, a diamenty nadal stanowią najbardziej pożądaną biżuterię na świecie. Są synonimem luksusu, ponadczasowej elegancji i wysublimowanego gustu. Już dawno przestały kojarzyć się wyłącznie ze zwyczajem zaręczyn, choć nadal są wiernymi towarzyszami deklaracji poważnych zamiarów przyszłego narzeczonego. Pomysłodawcą wręczania pierścionka z tym kamieniem szlachetnym był Arcyksiążę Maksymilian, który w 1477 podarował go Marii Burgundzkiej. Dziś pierścionki z diamentem stanowią wielowiekowy symbol i są ważną częścią tradycji zaręczynowej, ale na biżuterię tę powinna pozwolić sobie każda kobieta ceniąca luksus i niezależność, niekoniecznie wyczekująca uroczystych oświadczyn.

Pierścionki z diamentami czy brylantami?

Najtwardszy na świecie kamień szlachetny występuje naturalnie w przyrodzie. Ma nieregularny kształt i matową barwę - diament nie zachwyca więc niczym szczególnym. Dopiero odpowiedni szlif zamienia go w szlachetny klejnot, nadając mu niepowtarzalny blask i przepiękny kształt. Tak powstaje brylant, który jest niczym innym jak oszlifowanym diamentem. Próba rozróżnienia pierścionka z diamentem od tego z brylantem jest zatem dość popularnym nieporozumieniem - nikt przecież nie szuka biżuterii z nieoszlifowanym kamieniem. Dopiero dzięki doświadczeniu i kunszcie szlifierzy, z diamentu powstaje połyskujący brylant, idealnie osadzony w koronie pierścionka.

Pierścionki z diamentami - jak wybrać?

Jeżeli zastanawiasz się, gdzie kupić pierścionki z diamentami, zapoznaj się najpierw z najważniejszymi kryteriami ich wyboru, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Umieszczony w pierścionku kamień jest klasyfikowany według takich cech jak barwa, masa, szlif oraz czystość. Zakres kolorów diamentu rozciąga się od białego do żółtego, a czasem spotkać można także kamienie o nietypowej barwie, takiej jak czerwień, róż czy nawet czerń. Ich rzadkie występowanie wpływa oczywiście na finalną cenę pierścionka z diamentem. Najdroższe brylanty to te całkowicie bezbarwne i pozbawione jakichkolwiek skaz - takie są jednak spotykane bardzo rzadko. Ich barwę określa się za pomocą skali oznaczonej literami od D do Z, przy czym D oznacza idealnie bezbarwny kamień, a litera Z - brylanty o najbardziej żółtej barwie. Jednostkę masy każdego brylantu określa karat, a więc w przybliżeniu 0,2 grama. Im większa masa kamienia, tym oczywiście większa wartość klejnotu. Jeżeli chodzi o czystość kamienia - najwyższą możliwą jakość oznacza się symbolami LC, FL oraz IF, a najniższą - P1, P2, P3/I1, I2, I3. Wymienionej powyżej cechy wynikają z naturalnych właściwości kamienia, ale to dopiero końcowy szlif nadaje mu ostateczny kształt oraz formę.

Miłośniczkom lat 30. ubiegłego wieku i stylistyki retro przypadnie do gustu tak zwany szlif szmaragdowy, który kształtem przypomina prostokąt ze ściętymi rogami i bokami przywodzącymi na myśl strome schodki. W ostatnich latach duża popularnością cieszy się również szlif przypominający kroplę wody - nazywany powszechnie “gruszką”. Równie chętnie wybierany jest najbardziej klasyczny, okrągły szlif, który pojawia się w większości pierścionków zaręczynowych z diamentem.

Ważne kryterium wyboru stanowi także rodzaj zastosowanego kruszcu - dostępne są zarówno srebrne, jak i złote pierścionki z diamentem. Coraz popularniejszym rozwiązaniem okazuje się także białe złoto, które ma nieco czystszą i jaśniejszą barwę od srebra. Na jego korzyść przemawia również to, że nie pokrywa się nieestetycznym nalotem po wielu latach użytkowania. Wybór kruszcu powinien być podyktowany indywidualnymi preferencjami przyszłej właścicielki pierścionka - są kobiety, które preferują zdecydowanie żółte złoto, a są takie, które z reguły wybierają srebro lub białe złoto.

Gdzie kupić pierścionki z diamentami? Poznaj unikalną biżuterię marki ANIA KRUK

ANIA KRUK to polska firma rodzinna z wyjątkową historią i tradycją w tle. Pierścionki z diamentami tej marki wyróżnia doskonała jakość certyfikowanych kamieni oraz ogromny wybór niepowtarzalnych wzorów. W ofercie firmy znajdziesz wyjątkowe modele osadzone na obrączce z żółtego lub białego złota, zarówno minimalistyczne, jak i te o finezyjnych kształtach, ze zjawiskowymi kamieniami. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie kupić pierścionki z diamentami, zajrzyj do butiku lub sklepu internetowego ANIA KRUK - znajdziesz tam niepowtarzalne modele, które stanowią doskonały dowód na to, że diamonds are forever.

https://aniakruk.pl/