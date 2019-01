Gdy strzyka w krzyżu, kup sobie robota

NowySuitBot, przedstawiony po raz pierwszy na ubiegłorocznych targach IFA w Berlinie, podpiera odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz wspomaga siłę mięśni użytkownika i w ten sposób zmniejsza zmęczenie oraz ryzyko kontuzji, na przykład przy podnoszeniu lub przenoszeniu ciężkich przedmiotów. SuitBot zwiększa zakres ruchów użytkownika (wyprostu do 50 stopni oraz skłonu do 90 stopni). Wspomaganie uaktywnia się przy skłonie o 65 stopni, natomiast jest wyłączane, gdy użytkownik stoi wyprostowany.Robot wspomagający ludzkie ciało jest wyposażony w akumulator, który wystarcza na cztery godziny pracy i daje się naładować w zaledwie godzinę.

Roboty usługowe PorterBot, ServeBot i CartBot z tej samej rodziny LG pokazano po raz pierwszy na targach CES 2018. Są one przeznaczone do zastosowań w portach lotniczych, hotelach, supermarketach lub centrach handlowych i potrafią pomagać klientom, np. udzielając informacji, wskazując drogę, transportując bagaż lub zakupy, czy dostarczając posiłki. Zostały one wyposażone w ulepszony system autonomicznej nawigacji oraz funkcje łączności pozwalające na komunikowanie się z urządzeniami, takimi jak windy i automatyczne drzwi. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji roboty analizują zachowania klientów, aby stale uczyć się oraz doskonalić swoje funkcje.

Roboty są wyposażone w ekran dotykowy i funkcje rozpoznawania mowy, które ułatwiają interakcję z klientami oraz wykonywanie skomplikowanych zadań, takich jak odpowiadanie na pytania lub obsługiwanie płatności.

Źródło: LG