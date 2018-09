Gadżety właściwie bezużyteczne kontra te bardziej "smart"

Przykładami produktów pełniących głównie rolę ciekawych gadżetów, choć niekoniecznie niezbędnych i raczej z rzadka używanych są między innymi: elektroniczna folia bąbelkowa, elektroniczny pasek, kurtka z GPS-em, podkładki chłodzące pod smartfona czy nożyczki z laserową prowadnicą. To zaledwie kilka wynalazków, które nie przyjęły się na rynku, gdyż były za mało “smart”, a ich funkcjonalność nie spełniała oczekiwań użytkowników.

Pomysłów na nowe gadżety w dzisiejszych czasach nie brakuje, jednak nie każdy z nich ułatwia ludziom życie, a tym bardziej nie zapewnia im bezpieczeństwa. Dlatego to właśnie rozwiązania smart home cieszą się powodzeniem.

Przykład działania takiego rozwiązania? W domu jednorodzinnym, zazwyczaj ma się do dyspozycji dużą przestrzeń, której nie jesteśmy w stanie sami kontrolować. Przede wszystkim dlatego, że sypialnie znajdują się na piętrze, co utrudnia nadzorowanie tego, co dzieje się na parterze domu. Dzięki kamerom WiFi można w każdym momencie, nie wychodząc z łóżka, sprawdzić poprzez aplikację, co np. robi pies, kiedy jesteśmy już w łóżkach. Dodatkową zaletą kamer byłby też detektor ruchu, który mógłby powiadomić o wykryciu obecności niepożądanego gościa w domu w momencie, gdy akurat znajdujesz się na górze. Dałoby to możliwość szybkiej reakcji na zagrożenie. Taka użyteczność jest właśnie wyróżnikiem inteligentnych gadżetów, których na rynku jest znacznie więcej.

Źródło: EZVIZ