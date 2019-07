GADKI – ochroń dziecko przez wykorzystywaniem seksualnym

Jak wskazują badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aż 7% dzieci w Polsce doświadczyło co najmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego, a sprawcami są najczęściej osoby z bliskiego otoczenia! Wraz z Fundacją apelujemy, by uczyć dzieci 5 podstawowych zasad (GADKI), które mogą zwiększyć bezpieczeństwo dziecka i zapobiec skrzywdzeniu. Sami także stosujmy się do tych zasad, wspierając dziecko w poszanowaniu jego granic.

Klucz: mam swoje granice!

– Wiele dzieci nigdy nie usłyszało, że nie zawsze muszą być posłuszne dorosłemu. Dzieci bardzo poważnie traktują najczęstszy sposób manipulacji sprawcy i jego instrukcję: nie mów nikomu. Nie wiedzą, że nie ma takiego sekretu, o którym nie można powiedzieć, jeśli niepokoi i martwi. Sprawcom jest łatwiej skrzywdzić dzieci, które nie czują własnych granic i takie, którym brakuje wiedzy o intymnych częściach ciała – jak je nazywać i że one są objęte szczególną ochroną – mówi Marta Skierkowska, psycholożka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.