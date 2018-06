Futbolowy biznes. Ile zarabia 10 najsłynniejszych piłkarzy świata?

Pensje pierwszoligowych graczy sięgają nawet kilkuset tysięcy funtów brytyjskich tygodniowo. Z kolei najlepsi z najlepszych, swoje zarobki mogą liczyć już w milionach (Gosavi, 2018).

Porównanie średniego wynagrodzenia

Aby zauważyć, jaka przepaść dzieli zarobki najznamienitszych sław futbolu od ich kolegów z ligi, należy zapoznać się ze średnimi płacami, jakie otrzymują jej zawodnicy (Harris, 2014). Najwyższe średnie wynagrodzenia otrzymują zawodnicy angielskiej Premier League – prawie 3 mln funtów rocznie. Na drugim miejscu znalazła się niemiecka Bundesliga, ze średnią płacą- 1,5 milionów funtów/rok, a następnie włoska Serie A: ok. 1,3 mln funtów rocznie. Hiszpańska La Liga płaci piłkarzom średnio 1,2 mln funtów, a francuska Ligue 1, niecały 1 mln funtów rocznie. Polska Ekstraklasa znalazła się na 26 miejscu rankingu, ze średnią kwotą wynagrodzenia - 110 tysięcy funtów rocznie (Harris, 2014).

Wynagrodzenia najlepszych

Na zarobki najlepszych piłkarzy na świecie składają się: gra w meczach, udział w reklamach i bonusy za specjalne osiągnięcia. Wszystko zaczyna się jednak na murawie. Najwybitniejsi zawodnicy osiągają pensje kilkukrotnie wyższe od średnich zarobków swoich kolegów. Oto ranking 10 najlepiej opłacanych gwiazd boiska w 2018 roku (Gosavi, 2018):

#10 Graziano Pelle

Obecnie strzelec wyborowy drużyny Shandong Luneng, uprzednio zawodnik Southmapmton F.C. Pelle przeszedł do chińskiego klubu w 2016 roku, podpisując kontrakt warty 12 mln funtów. Wraz z międzykontynentalnym transferem, wzrosło znacznie wynagrodzenie piłkarza. Pelle zarabia obecnie ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo. Dla porównania, w angielskiej drużynie, zarobki Włocha wynosiły 80 000 funtów na tydzień.

#9 Paul Pogba

Zawodnik Manchester United, wykupiony został od Juventus Turyn w 2016 roku za 89 mln funtów. Piłkarz uplasował się na 9 miejscu rankingu, osiągając dochody: 15, 4 mln funtów rocznie!

#8 Kylian Mbappe

Zawodnik określany mianem „francuskiej sensacji”, w 2017 roku podpisał kontrakt z francuskim klubem PSG. Dzięki tej decyzji wpisał się do grupy najbogatszych zawodników pierwszoligowych. Obecna gwiazda Paris Saint-Germain osiąga rocznie wynagrodzenie w wysokości 16 mln funtów brytyjskich. Swoją wartość Mbappe potwierdził, otrzymując w zeszłym roku nagrodę Golden Boy za 15 goli i 11 asyst w 27 zagranych meczach! PSG estymuje obecnie cenę wykupu piłkarza na 166 mln funtów!

#7 Givanildo Vieira de Sousa

To brazylijski napastnik, znany także pod pseudonimem „Hulk”. Od lat nie opuszcza grupy najlepiej zarabiających gwiazd boiska. W 2016 roku, piłkarz dołączył do chińskiego Shanghai PISG, wykupiony od Zenit St. Petersburg za kwotę 45 mln funtów. Wyróżniający się agresywną grą 31-letni piłkarz, zarabia rocznie ponad 17 mln funtów.

#6 Cristiano Ronaldo

Jeden z najsłynniejszych zawodników świata, nie znalazł się w tym roku nawet w pierwszej piątce najdroższych gwiazd boiska! Zgodnie z Marca.com (za: Gosavi, 2018), Portugalczyk otrzymuje obecnie 18,5 mln funtów rocznie i ma podpisany kontrakt z Realem Madryt do 2021 roku.

#5 Ezequiel Lavezzi

Lavezzi jest kolejnym piłkarzem, który opuścił swój klub na rzecz chińskiej Super Ligi. W 2016 roku młody zawodnik podpisał kontrakt warty ponad 23 miliony funtów z Habei China. Zarobki Argentyńczyka sięgają obecnie 20 mln funtów rocznie, a jego wyniki wróżą jeszcze większe zyski dla chińskiego klubu. Jak podaje Sportskeeda.com, zawodnik strzelił w tym roku już 20 goli w zaledwie 27 meczach.

#4 Oscar

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, znany lepiej jako po prostu Oscar to brazylijski piłkarz, grający obecnie dla Shanghai PISG. W chińskiej drużynie Oscar znalazł się w 2016 roku, po transferze z Chelsea F.C., wartym 60 milionów GBP. 24-letni zawodnik zarabia obecnie 21 milionów GBP rocznie i jest to 4 najwyższa płaca wśród zawodników tej drużyny.

#3 Alexis Sanchez

Reprezentant Chile znany jest ze swojej znakomitej gry dla Arsenal F.C. w latach 2015-2017. Sanchez pokazał swoją najlepszą formę podczas sezonu 2016/2017, gdy strzelił 30 bramek w 51 meczach! Obecnie 30-letni zawodnik został wykupiony przez klub Manchester United, gdzie zarabia 23 miliony funtów rocznie.

#2 Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior lub po prostu Neymar, swoim przejściem do PSG z F.C. Barcelona, pobił rekord świata wśród transferów piłkarskich. Koszt wykupienia Neymara wyniósł francuski klub 198 milionów funtów! Inwestycja zwraca się jednak z nawiązką, gdyż piłkarz strzelił już dla PSG 24 gole w zaledwie 23 meczach! Napastnik Paris Saint-Germain zarabia obecnie prawie 32 miliony funtów rocznie, a jego wartość na rynku zawodników wzrasta nieustannie (Gosavi, 2018).

#1 Lionel Messi

Według Sportskeeda.com, to najlepszy oraz najbogatszy piłkarz na świecie już od kilku lat. Pod koniec 2017 roku Messi podpisał kolejny, tym razem 5-letni kontrakt z F.C Barceloną. To już 14 sezonów jego współpracy z klubem! Zarobki piłkarza sięgają obecnie 40 milionów funtów rocznie, nie licząc bonusów i innych źródeł dochodu, takich jak reklamy. Dzięki piłkarzowi Barcelona stała się m.in.: czterokrotnym zwycięzcą nagrody Champions League. Piłkarz zdobył dla drużyny ponad 500 goli w 602 meczach, a jak podaje TheTelegraphSport.com, jego obecna wartość rynkowa 625 milionów funtów!

Źródło: wynagrodzenia.pl

