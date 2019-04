Funkcja cron – sposób na cykliczne uruchamianie zadań na serwerze

Funkcja Cron to harmonogram cyklicznie wykonywanych zadań, dzięki któremu można automatycznie, w z góry ustalonym czasie (momencie), uruchamiać na serwerze wybrane skrypty. Usługa daje możliwość zdefiniowania częstotliwości, z jaką będą wykonywane poszczególne polecenia: co pięć minut, co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc. Alternatywą jest wybór konkretnej godziny uruchomienia danego skryptu – z dokładnością do 5 minut. We współpracy z serwisem nazwa.pl przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jak wygląda zastosowanie funkcji cron w praktyce.

Jakie programy można uruchamiać w usłudze cron?

Funkcja cron może być wykorzystana w przypadku plików z rozszerzeniami:

.pl

.php,

.cgi

.py

Z pomocą harmonogramu nie można uruchamiać aplikacji, które przez dłuższy czas pozostają w pamięci operacyjnej systemu, a także niezależnych, odłączających się programów (tzw. deamonów). Nie można go również zastosować w kontekście aplikacji Java oraz innych programów, które mogą w istotnym stopniu obciążyć serwer. Ponadto, nie jest też możliwe cykliczne wywoływanie skryptów z rozszerzeniem .php3.

Jeśli użytkownik nie dostosuje się do powyższych zasad i ustawi zakazaną komendę, usługodawca może zablokować jej wykonanie, bez wysyłania uprzedniego ostrzeżenia. Standardowo jest ona aktywowana w ciągu kilku minut, tak więc jeśli po takim czasie do tego nie dojdzie, będzie to oznaczało odrzucenie komendy.

Funkcja cron – jak dodać wykonanie nowego skryptu?

W przypadku serwerów nazwa.pl, nowe zadanie można dodać do harmonogramu za pośrednictwem programu Active.admin. W tym celu z menu „Ustawienia” należy wybrać opcję „Dodaj zadanie harmonogramu”; ewentualnie można zaznaczyć w „Harmonogramie zadań” istniejącą już pozycję i dokonać jej edycji.

By skonfigurować polecenie w programie należy:

zaakceptować warunki korzystania z funkcji cron na serwerach Active,

opisać nazwę zadania,

wybrać rodzaj interpretera lub powłokę systemową bash,

wpisać pełną ścieżkę dostępu do wykonywanej komendy (maksymalnie 256 znaków),

określić godzinę uruchamiania polecenia oraz częstotliwość z jaką ma być ono wykonywane,

wprowadzić adres e-mail, na który będzie przesyłany rezultat wykonania skryptu.

Po zakończeniu konfiguracji użytkownikowi pozostaje wybrać opcję „Zapisz”. Polecenie trafi na listę zadań harmonogramu i będzie regularnie wykonywane w podanym terminie.

Jak kontrolować i wyłączać uruchamianie zadań?

Z wykazem zadań objętych funkcją cron można zapoznać się z poziomu aplikacji Active.admin, po zaznaczeniu w zakładce „Ustawienia” opcji „Harmonogram zadań”. Każda pozycja na liście komend posiada termin wykonania, opis zadania oraz adres e-mail, na który system przesyła wyniki działania polecenia. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to w raporcie zamieszczane są dane, które pojawiają się na wejściu lub wyjściu błędów uruchamianego polecenia.

Dowolną pozycję z listy harmonogramu zadań można w każdym momencie wyłączyć. W takim wypadku, nie będzie ona już wykonywana zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi, ale w razie potrzeby będzie ją można ponownie włączyć. Aby dezaktywować daną komendę, wystarczy wybrać ją z listy i zaznaczyć znajdującą się przy niej opcję blokuj; chcąc ją powtórnie aktywować należy wybrać przycisk „odblokuj”.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W zależności od dostawcy hostingu, sposób korzystania z funkcji cron może wyglądać inaczej. Może być ona obsługiwana za pośrednictwem panelu użytkownika, a więc według schematu opisanego powyżej, albo poprzez odpowiednie nazywanie plików. W tym drugim przypadku działa to tak, że użytkownik tworzy nowy plik o nazwie np. „cron.10min.php”, a następnie wraz z odpowiednią zawartością dodaje go do katalogu głównego serwera; W tym przykładzie, plik będzie wykonywany co 10 minut od momentu pojawienia się we wspomnianym katalogu. Niezależnie o którym rozwiązaniu mowa, funkcja cron znacznie ułatwia wykonywanie prac na serwerze. O tym, jakie jeszcze udogodnienia może zapewnić dobry pakiet hostingowy, można przeczytać na: https://www.nazwa.pl/hosting/.