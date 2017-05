Fundusze inwestycyjne w I kwartale 2017 – podsumowanie BPH TFI

Początek roku upłynął pod znakiem stabilizacji makroekonomicznej, przede wszystkim na parkietach europejskich, ale nie tylko. Do marca 2017 roku Indeks MSCI AC World, który kumuluje dane z indeksów giełdowych 46 krajów świata, zanotował wzrost o ok. 8%. W samym marcu wzrósł on o 2,8%. Z kolei raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wykazał, że w lutym tego roku funduszom inwestycyjnym powierzono aktywa o wartości 265,5 mld zł, czyli o 3,8 mld zł więcej niż jeszcze w styczniu. Nieznaczną poprawę widać ponadto w dynamice 12-miesięcznej, choć i tak odnotowuje się tu znów wynik jednocyfrowy. Dane te wskazują na powrót do dobrej koniunktury. Jej oznaki widzimy na warszawskiej giełdzie od kilku miesięcy. Indeks WIG20 zanotował od listopada 2016 r. wzrost rzędu 20%.

Europa ochłonęła

Ochłonęła po pełnym niepokoju oczekiwaniu na istotne wydarzenia polityczne, takie jak m.in. wybory parlamentarne w Holandii czy prezydenckie we Francji. W obu przypadkach wyborcy zdecydowali się zawierzyć siłom usytuowanym w centrum sceny politycznej każdego z państw, optującym za kontynuacją współpracy w ramach Unii Europejskiej, a zarazem takim, które nie reprezentują radykalnego programu. Europejczyków niepokoi również sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie inwestorzy wciąż w napięciu czekają na reformy gospodarcze Donalda Trumpa, a jednocześnie rynek całkiem spokojnie zareagował na podwyżkę stóp procentowych, zarządzoną przez Bank Centralny.

Polskie fundusze inwestycyjne pną się w górę

Tak znaczny wzrost indeksów na warszawskiej giełdzie to dobra wiadomość dla inwestorów, którzy powierzyli kapitał zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Te fundusze, w których portfelu inwestycyjnym znajdowały się akcje polskich firm, uzyskują bardzo dobre wyniki. W lutym aktywa ulokowane w funduszach powiększyły swoją wartość o ok. 2,3 mld zł. Z danych Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, iż największy wzrost odnotowano w przypadku aktywów netto funduszy akcyjnych – było to 4,8%, czyli 1,4 mld zł. Pod koniec lutego były one warte już 31,4 mld zł, a udział funduszy akcyjnych w rynku wzrósł do poziomu 11,8%, odnotowując tym samym najlepszy wynik od listopada 2015 r. Fundusze polskich akcji wzrosły o 5% i pod koniec lutego osiągnęły wartość 23 mld zł. Największą wartością mogą się jednak poszczycić fundusze aktywów niepublicznych, których majątek pod koniec lutego był wart niemal 104 mld zł. Za nimi plasują się fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

Co mogą zyskać inwestorzy?

Jak oceniają analitycy, koniunktura uległa znacznej poprawie, a sytuacja makroekonomiczna jest obecnie stabilna. Przekłada się to na optymizm inwestorów, tak odmienny od sytuacji w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy to indeks optymizmu inwestycyjnego spadł aż o 13 punktów i osiągnął wartość ujemną. Obecnie znacznie bezpieczniej jest inwestować w fundusze. BPH TFI, chociażby dzięki sprawnemu zarządzaniu i dobrym decyzjom inwestycyjnym, był w stanie nie tylko wyrobić atrakcyjną stopę zwrotu z subfunduszu BPH Dywidendowy za 12 miesięcy (zysk rzędu 21,68%), ale także wypłacić w marcu tego roku dywidendę swoim inwestorom. Każda jednostka uczestnictwa w subfunduszu została wyceniona na 6,10 zł, a wypłaty dochodu wynoszącego ponad 100 zł dokonywane były na rachunki bankowe (w przypadku kwot mniejszych niż 100 zł, przeznaczone były one na zakup kolejnych jednostek uczestnictwa w funduszu). Rynek polskich funduszy inwestycyjnych wygląda więc obecnie zachęcająco.