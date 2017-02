Fundacja Alivia nietypowym spotem zachęca do wsparcia chorych na raka

W prace nad kampanią "Wojna z rakiem" zaangażowały się pro bono uznane firmy – Saatchi & Saatchi Interactive Solutions, Platige Image oraz studio produkcyjne Dobro, założone przez Platige Image. Wszystko zostało przygotowane tak, aby końcowy efekt graficzny był realistyczny. Scenografia została stworzona od początku do końca w realu – w hali wysypano kilkaset ton piachu, umieszczono głazy i kamienie. Brakujące elementy uzupełniono scenografią wykonaną komputerowo, stworzono też model broni i magazynków na drukarce 3D. Aktorka przeszła treningi, które uwiarygodniły ją m.in. w kontakcie z bronią. W filmie pojawia się także sekwencja powstawania naboju z monety. Jest to nawiązanie do motywu z gier komputerowych – by dalej toczyć bitwę trzeba zamieniać pieniądze na kończącą się szybko amunicję. Postać raka ma oddziaływać na emocje, budzić poczucie zagrożenia.

Pieniądze to amunicja, która pozwala wygrać z rakiem

Kampania Fundacji Alivia zwraca uwagę, że w walce z rakiem bardzo ważne są silna wola i determinacja. Niezbędnym czynnikiem, koniecznym, aby wygrać z chorobą jest też wsparcie od innych. Wsparcie zarówno psychiczne, od osób najbliższych, jak i często wsparcie finansowe, gdyż leczenie nowotworu często wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Wiele nowoczesnych leków onkologicznych, które u niektórych chorych są jedyną szansą na pokonanie choroby, nie jest refundowanych przez NFZ, chociaż są stosowane w ramach publicznej służby zdrowia w innych krajach europejskich. Ich koszty to często kilkanaście a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, co sprawia, że bez pomocy od ludzi dobrej woli prawie żadna rodzina nie jest w stanie pozwolić sobie na taką terapię.

Leczenie raka, nawet jeśli odbywa się z użyciem leków dostępnych w ramach NFZ, wiąże się wieloma wydatkami, takimi jak prywatne konsultacje medyczne czy badania diagnostyczne, na które w ramach NFZ czeka się zbyt długo. Do tego dochodzą koszty regularnych i częstych dojazdów do ośrodka onkologicznego, który zdarza się, że znajduje się daleko od miejsca zamieszkania. Koszty takie często przewyższają możliwości osoby znajdującej się na rencie lub zwolnieniu.

W celu pomocy chorym w zbiórce środków na leczenie Fundacja Alivia od 6 lat prowadzi Program Skarbonka. Dzięki wsparciu od ponad 67 000 darczyńców, fundacja przekazała swoim Podopiecznym już ponad 5,7 miliona złotych. Dzięki temu wielu chorych było w stanie rozpocząć skuteczną terapię, mogło brać udział w procesie leczenia bez obaw o to, czy starczy im pieniędzy na kolejną wizytę w szpitalu, mogło opłacić koszty niezbędnych leków. Potrzeby chorych wciąż jednak są bardzo wysokie. Obecnie Alivia prowadzi zbiórkę pieniędzy dla prawie 280 chorych, dla których pieniądze to niezbędna amunicja do walki z rakiem.

Ty też możesz pomóc!

Przekaż Fundacji Alivia swój 1% podatku, wpisując w formularzu PIT KRS 0000358654. Twoje wsparcie to bezcenna pomoc dla chorych na raka!

Więcej informacji o Alivii oraz o jej działaniach znajdziesz na stronie www.alivia.org.pl.