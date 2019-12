FREE NOW podąża śladami Ubera oraz polskiego Vooom, udostępniając wynajem hulajnóg i zamawianie taksówek w jednej aplikacji

W obecnej chwili osoby przemieszczające się po mieście za pomocą taksówek i pojazdów współdzielonych, takich jak auta, skutery, hulajnogi czy rowery, nie mają łatwego życia. Jeśli korzystają z usług jednego wybranego operatora nie mogą liczyć na to, że w każdym miejscu i w każdej chwili znajdą jakiś pojazd do wynajęcia. Odpowiednią dostępność zapewnia jedynie korzystanie z usług różnych, konkurencyjnych wobec siebie operatorów. W tym przypadku sprawdzenie, czy w pobliżu znajduje się jakiś pojazd na minuty wymaga przeskakiwania pomiędzy kilkunastoma aplikacjami.

Można również skorzystać z jednej z aplikacji integrujących pojazdy na jednej mapie. Żadnej z nich nie udało się jeszcze zgromadzić na jednej mapie wszystkich pojazdów dostępnych na rynku i tylko jedna - Vooom - umożliwia jednoczesny wynajem różnych pojazdów (samochodów, skuterów i hulajnóg) kilku operatorów w ramach tej samej aplikacji, oferując także (na razie tylko w Warszawie) podgląd rozkładów jazdy na przystankach komunikacji miejskiej oraz zamawianie taksówek iTaxi.

FREE NOW wchodzi więc na wciąż w niewielkim stopniu zagospodarowany rynek miejskiej mobilności, próbując ułatwić swoim użytkownikom przemieszczanie się po mieście za pomocą taksówek i hulajnóg. Podobną usługę zaoferował niedawno także w swojej aplikacji Uber - można przez nią zamówić auto lub zarezerwować elektryczną hulajnogę Lime. Uber stoi jednak w obliczu rychłych zmian w polskim prawie dot. przewozu osób, co może znacząco utrudnić działanie tej firmie na naszym rynku. Wygląda zatem na to, że FREE NOW wybrał dobry moment na wprowadzenie nowego rozwiązania. Dodatkowo jesienno-zimowy czas sprzyja testom ze względu na mniejsze zainteresowanie pojazdami typu UTO.

Zamawianie taksówek i wynajmowanie hulajnóg to dwie odmienne usługi, więc ich zgrabna integracja w ramach jednej aplikacji była wymagającym procesem – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce – Tak nowatorskie rozwiązanie zdecydowaliśmy się wprowadzić poza szczytem sezonu, by łatwiej zweryfikować ewentualne błędy i wprowadzać ulepszenia. Taksówki nadal pełnią ważną rolę w naszej działalności i to jedyny biznes jaki prowadzimy operacyjnie. Jednak misją naszej marki jest udostępnianie mobilności dla każdego, dlatego włączamy w naszą platformę innych usługodawców. Hulajnogi stanowią idealne uzupełnienie naszej oferty dla osób, którym zależy na krótkim, szybkim i ekologicznym przejeździe.

Użytkownicy aplikacji FREE NOW mają obecnie do dyspozycji łącznie ponad 1000 e-hulajnóg hive w Polsce, które będą dostępne również w okresie zimowym. - Przygotowujemy flotę do jesienno-zimowych warunków jazdy: wymieniamy opony, hamulce i dostosowujemy limity prędkości. Liczbę hulajnóg na drodze będziemy dopasowywać do zapotrzebowania ze strony mieszkańców miast oraz wytycznych Urzędu Miasta - mówi Łukasz Gontarek, City Manager hive.

Korzystanie z wynajmu hulajnóg we FREE NOW nie wymaga potrzeby zakładania nowego konta ani podpinania nowych opcji płatności. Cały proces wyszukiwania i płacenia za wynajem hulajnogi odbywa się z poziomu tego samego profilu użytkownika FREE NOW. Po aktualizacji aplikacji FREE NOW użytkownicy zobaczą na ekranie głównym, obok taksówki, ikonę hulajnogi, która prowadzi do trybu wyszukiwania najbliższej e-hulajnogi na mapie. Odblokowanie sprzętu możliwe jest poprzez zeskanowanie jego kodu QR umieszczonego na kierownicy lub wybranie hulajnogi z poziomu mapy w aplikacji.

Koszt wynajmu hulajnogi we FREE NOW wynosi tyle samo co w usłudze hive. Użytkownicy e-hulajnóg tej firmy mogą też spać spokojnie, ponieważ mimo integracji we FREE NOW, wynajem pojazdów dalej możliwy jest również bezpośrednio z aplikacji hive.

- Integracja z FREE NOW to dodatkowe źródło pozyskiwania nowych użytkowników e-hulajnóg i przekonywania ich, że mogą one stanowić uzupełnienie dla bezproblemowego przemieszczania się autem po mieście, zwłaszcza na krótkich odcinkach lub podczas zatorów na jezdni - twierdzi CEO hive, Tristan Torres.

Integracja akurat tych marek w ramach jednej aplikacji nie powinna być zaskoczeniem, albowiem FREE NOW i hive znajdują się w grupie joint-venture Daimlera i BMW w zakresie usług mobilnościowych, które zostało powołane do życia w lutym 2019 roku. Czy połączenie zaledwie dwóch marek w tego typu aplikacji wystarczy, aby zadowolić coraz bardziej wymagających klientów, oczekujących rozwiązania ich potrzeb komunikacyjnych tu i teraz? Wydaje się, że nie, ale jak twierdzą przedstawiciele firmy strategia FREE NOW zakłada dalsze rozszerzanie oferty o kolejne opcje transportu i innych usługodawców w przyszłości, by stać się kompletną multi-platformą uwzględniającą wszystkie opcje przemieszczania się w mieście.