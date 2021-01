FREE NOW chce osiągnąć zeroemisyjność do 2030 roku

Pojazdy FREE NOW dostępne są w 150 miastach z 10 krajów europejskich, w tym także w Polsce. Holistyczna strategia zrównoważonego rozwoju FREE NOW zakłada już teraz kompensowanie emisji dwutlenku węgla, a w dalszej perspektywie działania zmierzające ku osiągnięciu całkowitej zeroemisyjności poprzez transformację floty aut na elektryczne. FREE NOW ma ambicję stać się pierwszą platformą mobilności miejskiej, która osiągnie Net-Zero (czyli zerowy poziom netto emisji gazów cieplarnianych) we wszystkich miastach europejskich, w których jest dostępne.

Plan FREE NOW "Move to Net-Zero" zakłada następujące kroki:

Elektryfikacja floty pojazdów (taksówek). FREE NOW zamierza przeznaczyć 100 milionów Euro na elektryfikację floty aut w całej Europie. Platforma będzie zachęcać kierowców do przejścia na pojazdy w pełni elektryczne, zapewniając im specjalne dotacje do zakupu aut na baterie, a także preferencyjne warunki wynajmu i zakupu, poprzez współprace z firmami partnerskimi.

Współpraca z liderami rynku ekomobilności i motoryzacji. Daimler i BMW, do których należy joint-venture FREE NOW, będą wspierać działania platformy na rzecz neutralności klimatycznej. Dodatkowo, siostrzana usługa CHARGE NOW będąca europejskim liderem sieci ładowarek elektrycznych, udostępni kierowcom FREE NOW łatwy dostęp ponad 175 000 stacji ładowania aut elektrycznych w Europie, w bardzo korzystnych, dedykowanych dla nich cenach. Plan zakłada również stworzenie blisko 300 punktów ładowania w Polsce. Oprócz wsparcia inwestorów, FREE NOW współpracuje z marką Hyundai, z którą na początek we Francji i Wielkiej Brytanii, oferuje kierowcom możliwość zakupu aut elektrycznych na preferencyjnych warunkach.

Promowanie mikromobilności na krótkich dystansach. Ekomobilność to nie tylko auta elektryczne, ale również współdzielone jednoślady elektryczne, które są idealne na krótkich dystansach, bo emitują o 80% mniej zanieczyszczeń niż auta. FREE NOW już teraz oferuje w swojej aplikacji wynajem różnych opcji współdzielonych przejazdów: elektrycznych hulajnóg, a także skuterów i rowerów (pilotażowo w Niemczech). W 2021 roku planuje rozwój kolejnych partnerstw w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, by móc rozpocząć sezon wiosenny z ofertą wynajmu jednośladów. Pasażerów, którzy w aplikacji będą planować przejazd taksówką na krótkim dystansie, FREE NOW będzie zachęcać do zmiany na alternatywne opcje z oferty mikromobilności.

Współpraca z miastami i ustawodawcami. FREE NOW ściśle współpracuje z ustawodawcami i włodarzami miast w opracowywaniu zrównoważonej strategii rozwoju. Dla przykładu w Londynie, dzięki rozwiązaniom opracowanym wspólnie z miastem, FREE NOW będzie mogło osiągnąć 100-procentową elektryfikację floty już w 2025 roku.

Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. FREE NOW już teraz zamierza kompensować emisje CO2, ponieważ platforma skupi się m.in. na zalesianiu, planując sadzić rocznie ponad 20 000 drzew w europejskich miastach.

- Naszym celem jest oferowanie opcji mikromobilności i zapewnienie w pełni elektrycznych przejazdów na dłuższych dystansach, a także zrównoważenie wszystkich pozostałych emisji, aby stać się usługą w pełni ekologiczną. Plan FREE NOW “Move to Net-Zero” został zgłoszony w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi), dzięki której realizacja naszych celów spełnia standardy branżowe. We współpracy z producentami pojazdów, dostawcami infrastruktury ładowania i miastami, będziemy walczyć ze zmianami klimatycznymi, pomagając kierowcom w przejściu na pojazdy elektryczne i tym samym zaspokajając zapotrzebowanie konsumentów na ekologiczną mobilność - mówi Marc Berg, CEO FREE NOW.

Na dobrej drodze

W Paryżu i Londynie FREE NOW posiada obecnie największą flotę elektrycznych aut na tle lokalnych konkurentów. W Hiszpanii, ponad połowa wszystkich taksówek FREE NOW jest elektryczna lub hybrydowa, z czego w samym Madrycie odsetek ten wynosi aż 65%. W Niemczech, platforma rozwija pilotażowo integrację z różnymi usługodawcami mikromobilności i transportu publicznego.

W Polsce, w aplikacji FREE NOW znajduje się usługa Eco, dzięki której można zamówić przejazd autem hybrydowym lub elektrycznym. W 2020 roku co czwarty przejazd FREE NOW był realizowany takimi pojazdami. W ramach założeń planu "Move to Net-Zero", do 2025 roku polska flota aut FREE NOW będzie w 26% elektryczna.

