Franczyza czy agencja – który model wybrać?

Agencja na start

Dla tych, którzy obawiają się od razu inwestować pieniądze na nieznanych jeszcze sobie wodach, umowa agencyjna z siecią handlową czy ubezpieczycielem będzie bardziej kusząca. Działanie na umowę i pośrednictwo przy zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy lub w jego imieniu wydaje się nieco bardziej bezpieczne i zbliżone do pracy etatowej. Zarabiając poprzez otrzymywanie wynagrodzenia i ewentualnie prowizji, można czuć się bardziej komfortowo i spokojnie poznawać rynek oraz rządzące w nim prawa. Prowadzenie agencji wiąże się z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym, stąd zwykło się określać tę działalność jako umocowaną. Niższe ryzyko może oznaczać mniejsze pieniądze w tym modelu biznesowym, z drugiej jednak strony zyskujemy większe szanse na spokojny rozwój i powolne rozbudowywanie agencji oraz zatrudnianie nowych pracowników, nad czym mamy już samodzielną kontrolę. Bardzo często firmy ułatwiają podjęcie takiej decyzji, śpiesząc z wyjaśnieniami różnic, a ponadto dając możliwość pełnego wyboru. Przykład: https://grupaeurocash.pl/blog/modele-biznesowe-ktore-warto-poznac-jesli-chcesz-otworzyc-wlasny-sklep/ Jeżeli jednak prowadzenie agencji kojarzy się nam zbytnio z pracą na etat i mimo pewnej stabilności warunków finansowych tego rozwiązania, wolimy pójść krok dalej i z większą samodzielnością, ale i wyższym ryzykiem zająć się współpracą z danym podmiotem, tu w sukurs przychodzi franczyza.

Franczyza – ryzykowna gra czy niezależność?

Dla wszystkich, którym marzy się rozwój własnej, w dużym stopniu niezależnej firmy pracującej na własny rachunek, nie ma lepszej drogi na podjęcie współpracy z partnerem biznesowym o ugruntowanej już pozycji niż franczyza. Mimo, że takie rozwiązanie nie jest umocowane w naszym prawie, tak jak agencja, ma wiele zalet, z których największą jest praca na własnych zasadach, z narzędziami, które udostępnia nam franczyzodawca. Zwykle wiąże się to też z koniecznością, co jest zupełnie zrozumiałe, zaopatrywania się w produkty udostępniane tylko i wyłącznie przez franczyzodawcę lub związane z nim podmioty. Trzeba też pamiętać, że rozwój działalności franczyzy oraz dochody z niej osiągane będą w największej mierze zależne tylko i wyłącznie od nas. Nawet, jeżeli będziemy dysponowali najlepszej jakości towarem bądź usługami, nic to nie da, o ile sami nie zadbamy o dobry rynek i pozyskanie klientów. To jest właśnie to ryzyko, jakie trzeba podjąć, aby zacząć prosperować. Jeżeli natomiast poświęcimy wystarczająco dużo czasu i uwagi prowadzeniu biznesu, pozytywne, finansowe skutki nie każą na siebie długo czekać. Jest to najbardziej zbliżony model do prowadzenia całkowicie własnej działalności, jednak przy franczyzie jest o tyle łatwiej, że oferujemy produkt lub usługę znaną na rynku i posiadającą już pewno grono odbiorców, które musimy jedynie poszerzyć.

Zależenie od naszych preferencji, możemy wybrać pomiędzy tymi dwoma rodzajami współpracy z podmiotami. Jeżeli wolimy pewną stabilizację – tak pracy jak i wynagrodzenia – lepiej zdecydować się na prowadzenie agencji. Dla osób, dla których wszelki przejaw pracy na etacie jest nie do przyjęcia lub wolą same organizować sobie czas i miejsce pracy – franczyza będzie najlepszym rozwiązaniem. Jednak w obydwu tych przypadkach musimy pamiętać, że bez własnego wkładu intelektualnego i podjęcia wysiłku, efekty każdego z tych rozwiązań będą mizerne.