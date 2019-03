Fototapety z mapami - dekoracja na światowym poziomie

Kolorowa fototapeta - mapa we wnętrzu nowoczesnym

Współczesne aranżacje znacząco różnią się od tych sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat. Aktualnie w nowoczesnych mieszkaniach królują minimalizm i prostota, jednolite barwy, materiały takie jak plastik, metal oraz szkło. Tego typu podejście oferuje bowiem sporo korzyści. Jedną z nich jest chociażby możliwość całkowitej odmiany charakteru takiego wnętrza przy użyciu bardzo prostych rozwiązań - na przykład pojedynczej fototapety. Te dekoracje są stosunkowo niedrogie, a przede wszystkim niezwykle efektowne. W ofercie firmy Myloview znajdziecie wiele wzorów, które doskonale skomponują się z nowoczesnym wnętrzem. Naszym absolutnym faworytem pozostają jednak duże mapy świata namalowane akwarelami, w ciekawych, żywych tonacjach. Mogą to być różne odcienie jednego koloru, albo też kilka barw, pasujących do siebie estetycznie lub dobranych na zasadzie kontrastu. Inną, ciekawą propozycją do nowoczesnego wnętrza jest fototapeta z mapą przedstawiającą rozświetlone miasta nocą. Warto jednak zauważyć, że są to dość ciemne dekoracje. Dlatego też tego typu fototapeta sprawdzi się najlepiej w dużych, jasnych pomieszczeniach. Jest jednak przy tym bardzo oryginalną dekoracją, nadającą wnętrzu niepowtarzalny charakter - zdecydowanie warto więc dać jej szansę!

Stylowa fototapeta - mapa w wydaniu retro

Jeśli preferujecie nieco bardziej klasyczne wnętrza, z pewnością spodobają się Wam fototapety z mapami wzorowanymi na tych pochodzących z dawnych atlasów czy ksiąg kartograficznych. Choć współcześnie tego typu dokumenty całkowicie się zdezaktualizowały, to jednak nadal oferują one niezwykłą, na swój sposób elegancką estetykę. W przeszłości mapy bowiem starannie malowano na pergaminie, zapełniając najróżniejszymi symbolami oraz ilustracjami. Do dziś stanowią one cenne źródła historyczne, a nawet niekiedy postrzegane są jako dzieła sztuki. Wzory wykorzystujące takie właśnie mapy znajdziecie w ofercie Myloview. Bez problemu dopasujecie je do pomieszczeń utrzymanych w stylu kolonialnym, vintage oraz retro. Szczególnie dobrze będą prezentować się one w pobliżu regałów z książkami oraz drewnianych mebli.

Pomysłowa fototapeta - mapa Polski

Dekoracje ścienne nie muszą pełnić wyłącznie funkcji ozdobnej. Da się wykorzystać je również kreatywnie - na przykład jako pomoc naukową. Fototapeta przedstawiająca mapę Polski to świetny i oryginalny pomysł na uatrakcyjnienie pokoju młodego pasjonata geografii. Tego typu wzory mogą spodobać się jednak nie tylko dzieciom. Docenią je również miłośnicy turystyki i wycieczek krajoznawczych. Taka dekoracja umieszczona w sypialni, kameralnym salonie lub gabinecie, będzie stanowić znakomitą pomoc przy planowaniu kolejnych wypraw i podróży po Polsce. Co więcej, może służyć również do “upamiętniania” miejsc już odwiedzonych. Na takiej fototapecie możemy bowiem przypinać wydrukowane zdjęcia z wakacji, przemieniając ścienną ozdobę w wyjątkowo barwny, pomysłowy dziennik podróży. Gwarantujemy, że odwiedzający mieszkanie goście będą pod wrażeniem!

Mapa w pokoju dziecięcym

Pozornie wydawać by się mogło, że mapy nie są dla dzieci czymś interesującym. To wszystko jednak tylko i wyłącznie kwestia odpowiedniego podejścia! Fototapeta z mapą może okazać się znakomitą dekoracją do dziecięcego pokoju, pod warunkiem że wybierzemy właściwy wzór. Czego więc szukać? Przykładowo świetnym rozwiązaniem może być kolorowa mapa przedstawiająca zwierzęta zamieszkujące poszczególne zakątki Ziemi. Taki wzór skutecznie rozweseli całe wnętrze, dodatkowo sprawiając, iż nasza pociecha dowie się czegoś wartościowego na temat niezwykle różnorodnej przyrody świata.