Fototapety czarno białe - poznaj nasz przepis na efektowny wystrój!

Czarno-biały wzór możemy wykorzystać na kilka różnych sposobów. Świetnie sprawdzi się w jasnym, pastelowym, kolorowym i szarym wystroju. Może stać się elementem, który ożywi i zdynamizuje przestrzeń, lub wręcz przeciwnie – akcentem, który sprawi, że pokój nabierze spokojnego charakteru. Wszystko zależy od tego, co znajdzie się na ściennej dekoracji – czy będzie to geometryczny deseń, czy malowniczy pejzaż. Wzorów jest naprawdę wiele, dlatego jesteśmy pewni, że zebrane w tym artykule propozycje przypadną do gustu każdemu czytelnikowi.

Nowoczesny salon i dżungla w dwóch wariantach

Większość z nas żyje w betonowej dżungli, choć prawdopodobnie wolałaby zamienić bloki i wieżowce na sięgające chmur drzewa. Okazuje się, że w świecie aranżacji wnętrz jest to jak najbardziej możliwe. Wszystko w naszych rękach! Wystarczy, że wprowadzimy do wystroju salonu odpowiednią fototapetę.

Egzotyczny las – nasz wybór padł nie na fotografię, która prezentuje bujny las, lecz na niezwykle efektowną ilustrację, na której znajdują się tropikalne palmy o rozłożystych liściach. Taka propozycja wynika z faktu, że lekki w wyrazie wzór sprawdzi się nawet w kameralnym salonie, w którym z kolei zdjęcie dżungli stałoby się zbyt silną dominantą. Przewaga białej barwy sprawia, że egzotyczne drzewa ożywią i urozmaicą salon, ale jednocześnie nie przytłoczą go. Kompozycja wzoru nadaje się idealnie do tego, by umieścić go na ścianie, przy której znajduje się kanapa lub jadalniany stół.

A jeśli wśród czytelników znajdują się miłośnicy miejskiej dżungli, którzy kochają życie w mieście? Specjalnie dla nich przygotowaliśmy efektowne propozycje.

https://myloview.pl/fototapety/wg-kategorii/style/czarno-biale/

Miejska dżungla – co będą przedstawiać takie fototapety? Czarno białe miasto widziane z lotu ptaka. Las szklanych wieżowców wprowadzony do nowoczesnej, minimalistycznej lub industrialnej, aranżacji sprawi, że przestrzeń, która do tej pory nie wyróżniała się niczym wyjątkowym, nabierze stylowego charakteru. Słynnych metropolii, które mogą nam posłużyć jako źródło inspiracji, jest wiele, ale my proponujemy Nowy Jork! Warto podkreślić, że taki wzór jest bardzo wyrazisty, dlatego najlepszy rezultat osiągniemy, gdy pozwolimy mu grać pierwszy skrzypce w wystroju.

Sypialnia z efektownym geometrycznym deseniem

https://myloview.pl/fototapety/

Doskonałym przykładem wzoru, który cechuje się ponadczasowych charakterem, jest geometryczny deseń. Wybraliśmy go do ozdobienia sypialni, dlatego, że jest to propozycja, która stanie się znakomitym tłem dla naszej codzienności, a nie elementem, który zdominuje przestrzeń. Warto pamiętać o tym, że sypialnia jest miejscem przeznaczonym do wypoczynku, dlatego im mniej elementów, które będą nas rozpraszać, tym lepiej. Nie oznacza to jednak, że taki wystrój będzie nudny.

Wystarczy, że postawimy na niesymetryczny wzór o dynamicznym charakterze. Na fototapecie nie znajdzie się wiele, zaledwie kilka akcentów – parę geometrycznych figur lub ukośnych pasków – ale to wystarczy, by aranżacja nabrała wyrazu. Ciekawym przykładem ściennych dekoracji są fototapety 3d czarno białe, które dadzą nam efekt optycznego powiększenia metrażu. To idealne rozwiązanie do małej sypialni w bloku. Będziemy zaskoczeni, jak wiele zmieni ten jeden element w przestrzeni!

Spektakularny pejzaż gdziekolwiek mieszkasz

Natura pełna jest kolorów, ale proponując malownicze pejzaże do dekoracji wnętrza, skupimy się tylko na tych czarno-białych. Dlaczego? Bo tak zaprezentowane krajobrazy wyglądają bardzo elegancko i o wiele łatwiej wprowadzimy je do różnych stylizacji – zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Istotną rolę odgrywa tutaj właśnie ograniczona kolorystyka. Fototapety czarno białe zdobią przestrzeń, ale jednocześnie odznaczają się swego rodzaju umiarem.

W zasięgu ręki znajduje się dosłownie każdy pejzaż, jaki tylko przyjdzie nam do głowy. Mogą to być górskie szczyty pokryte śniegiem, rosnący na wzniesieniach las, nad którym unoszą się poranne mgły, lub wzburzone morze, którego fale rozbijają się o klify. Wystrój wnętrza powinien nas dobrze nastrajać, dlatego wybierzmy taki krajobraz, z którym mamy najwięcej pozytywnych skojarzeń.