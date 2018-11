Fotonika? Na listopadowej konferencji dowiesz się, czym dokładnie zajmuje się ta dziedzina

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. Wydarzenie wypełnią wystąpienia plenarne prezentujące fotonikę wobec wyzwań pola walki i technologii optoelektronicznych wykorzystywanych we współczesnej sztuce wojennej. Modernizacja techniczna Wojsk Rakietowych i Artylerii, układy optoelektroniczne we współczesnych systemach nawigacji i naprowadzania – to jedne z wielu tematów, o których będą mówić eksperci konferencji w kontekście polskiego przemysłu obronnego.

Prelegenci podejmą temat potencjału fotoniki w służbie bezpieczeństwa kraju i obywateli oraz przyszłości i wyzwań, jakie stoją przed polską fotoniką w XXI wieku. Wśród prezentowanych na konferencji kontekstów, znajdą się m.in. sesje poświęcone fotonice w cyberbezpieczeństwie i telekomunikacji oraz w systemach obrazowania i sensorach. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami fotonicznymi od pomysłu do przemysłu, czyli zarówno w fazie ich projektowanie, jak procesu wdrażania.

W tegorocznym programie znajdzie się również sesja poświęcona pamięci zmarłego w tym roku prof. dr inż. Zbigniewa Puzewicza. Jednego z najbardziej zasłużonych polskich uczonych ostatniego półwiecza, wybitnego konstruktora optoelektronicznych systemów uzbrojenia, twórcy pierwszych polskich laserów i przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Konferencja optoelektroniczna z udziałem przedstawicieli nauki, wojska i przemysłu umożliwi zarówno szeroką prezentację poszczególnych tematów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak również dyskusję w interdyscyplinarnym gronie nad potencjałem i przyszłością polskiej fotoniki.

IV. Konferencja Optoelektroniczna została objęta Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej i Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencji towarzyszy również wystawa, na której będzie można zobaczyć wybrane produkty z wykorzystaniem technologii fotonicznych.

Źródło: PCO S.A.