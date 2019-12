Foteliki obrotowe - co sprawia, że rodzice je kochają

Obrotowy fotelik RWF do 4. roku życia

Dlaczego to najlepsza propozycja dla rodziców małych dzieci? Powodów jest naprawdę wiele, ale my wymienimy to, co najważniejsze. Przy takich argumentach fotelik RWF obrotowy staje się wyborem po prostu oczywistym!

Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa

Warto zauważyć, że chociaż klasyczne drugie foteliki przechodzą zazwyczaj testy zderzeniowe, to żaden z nich nie jest w nich tak skuteczny jak RWF. Obrotowy fotelik samochodowy tyłem do kierunku jazdy nie ma sobie równych. Bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że w najtrudniejszym teście zderzeniowym Test Plus po prostu wyprzedził skutecznością całą konkurencję.

Fotelik RWF obrotowy jest praktyczny

Co to właściwie znaczy? Musisz wiedzieć, że obrotowy fotelik samochodowy zapewnia najwyższy komfort w czasie wkładania i wyjmowania maluszka z samochodu. Doceniają go szczególnie rodzice dzieci, które niezbyt cieszą się wizją zapinania w pasy. Tymczasem dzięki możliwości ustawienia dziecka przodem do siebie zyskujesz spokój, że maluszek jest właściwie zabezpieczony.

Gwarantuje dopasowanie do dziecka

Do 4. roku życia tak naprawdę ciągle mówimy o maluszku, który potrzebuje stabilizacji i wsparcia w czasie podróży. Obrotowy fotelik samochodowy ma specjalną wkładkę, która - dopasowując się do jego ciała - zapewnia mu to wszystko. Warto podkreślić, że producent przemyślał ją w każdym calu. Podzielona na dwie części umożliwia stopniowe dopasowywanie do zmieniających się rozmiarów dziecka.

Najnowsze technologie rewolucjonizują rynek

Rodzice, którzy nie decydują się na fotelik tyłem do kierunku jazdy, najczęściej mają cały szereg błędnych przekonań na jego temat. Chociaż większość z nich dzisiaj już szybko zostaje rozwiana, zostaje jeden - odpowiednia pozycja dziecka w podróży. W przypadku samochodów sportowych problemem do tej pory był kąt nachylenia kanapy, który nie pozwalał uzyskać poziomej pozycji fotelika. Dzisiejsze technologie mają na to sposób. Obrotowy fotelik samochodowy został wyposażony w metodę instalacji Universal Level Technology, dzięki której dopasowanie go do większości występujących na rynku modeli samochodów stało się łatwiejsze.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa szczególnie ważne jest także właściwe absorbowanie energii podczas potencjalnego zderzenia. Upewnij się, czy wybierany przez ciebie fotelik obrotowy 9-18 kg został wyposażony w jej pochłaniacz. Jego zadaniem jest ochrona najwrażliwszych partii ciała maluszka. Najważniejsze jest, by foteliki RWF obrotowe posiadały tę technologię umieszczoną w zagłówkach. Zwróć także uwagę na materiały, z których zostały wykonane. Zdecyduj się na rozwiązania, które dają ci najwyższą jakość i zapewniają komfort i bezpieczeństwo dziecku.

Gdy wybierasz fotelik samochodowy dla dziecka, wszystko ma znaczenie. Od rozmiaru, przez zastosowane technologie, aż po design. Nowoczesne obrotowe foteliki samochodowe zapewniają ci to wszystko na najwyższym poziomie.