Formularz rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (RUoP)

Zdecydowanie milszą dolą pracodawcy jest zatrudnianie, niż zwalnianie pracownika. Nikt chyba nie lubi informować kogoś z kim spędza czas i pracuje, że osoba ta musi odejść, a umowa o pracę jest rozwiązywana. Niestety takie sytuacje się zdarzają i nawet najbardziej uczciwi pracodawcy co jakiś czas muszą zwolnić pracownika. Nie każdy przedsiębiorca prowadzący firmę, ma wyznaczoną osobę do prowadzenia kadr, czy przeprowadzenia procesu zwolnienia pracownika. Dlatego w tej trudnej dla obu stron sytuacji, warto czasami skorzystać z pomocy specjalnych aplikacji do wypełniania dokumentów i formularzy – tak, aby przygotować oficjalny, pełny i zgodny z prawem oraz normami etycznymi dokument. Jednym z nich może być zgodny z prawem i przewidujący wszystkie prawa pracowników formularz rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.