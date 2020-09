Flota służbowa - dobry sposób na inwestycję

Flota służbowa

Jak powszechnie wiadomo, pieniądz na koncie nie jest tak efektywny, jak ten, który pracuje. W co inwestować najłatwiej? Oczywiście we flotę samochodową. Wygodną metodą to umożliwiającą jest leasing na samochód. Na czym polega ten rodzaj usługi finansowej? Jest to swoista pożyczka, ale regulowana na podstawie stosunków cywilnoprawnych, a więc opisanych w Kodeksie cywilnym. Działa nie tylko przy finansowaniu samochodów, ale również innych ruchomości. Zobligowani jesteśmy do spłacania co miesiąc rat z odsetkami, jednak po zakończeniu umowy sprzęt nie przechodzi jako własność do naszych rąk, możemy go jednak wykupić za symboliczną niemal kwotę (w przypadku leasingu na samochód jest to zwykle kilkaset złotych). Niekiedy to rozwiązanie finansowe wspierane jest w postaci dotacji, tak ma to miejsce w przypadku leasingu z dofinansowaniem z EBI, czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który wspiera przedsiębiorstwa unijne zatrudniające mniej niż 250 osób, także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zalety płynące z leasingu

Leasing opłaca się przede wszystkim ze względów podatkowych. Przedsiębiorca może bowiem znaczną jego cenę wpisać w koszty uzyskania przychodu, co w praktyce oznacza odpisanie od podatku. Leasing na samochód opłaca się również dlatego, że po jego zakończeniu możemy bez najmniejszego problemu rozpocząć nową umowę i tym samym za niewielki miesięczny koszt wciąż mieć nowe, sprawne samochody w firmie. To także podnosi prestiż działalności. Warto zainteresować się tym rozwiązaniem.