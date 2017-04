Firmy zbyt wolno, w stosunku do oczekiwań klientów, wdrażają technologie

Raport Tech Trends zawiera trendy technologiczne, które będą kształtować światowy biznes w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Technologia rozwija się gwałtownie i szybko. Na świecie aktywnymi użytkownikami internetu jest już ponad 3,4 mld ludzi, w Polsce wskaźnik ten sięga ponad 25 mln osób. Polacy w internecie spędzają średnio prawie sześć godzin dziennie. Zarówno w Polsce, jak i na świecie jedna trzecia populacji jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych.

IT musi przestać być oddzielnym działem w firmie

Technologia, konsumenci oraz biznes tworzą dziś jeden ekosystem. To, czy będzie on prawidłowo funkcjonował, w dużej mierze zależy od działów IT, które już dawno przestały spełniać w firmach jedynie funkcję wewnętrznych usługodawców. Tymczasem z badań Deloitte wynika, że tylko 11 proc. prezesów firm i działów HR wie, jak stworzyć organizację przyszłości opartą m.in. na elastycznych modelach zarządzania, które umiejętnie łączą ekspertów biznesowych z ekspertami IT oraz sprawnie wykorzystują wszystkie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. - W czasach rewolucji technologicznej nie da się robić biznesu bez IT, a IT nie istnieje bez biznesu. Granice pomiędzy tymi dwoma światami mogą wyłącznie spowalniać rozwój. Jednocześnie bardzo wyraźnie widać, że działy IT są świadome odpowiedzialności, która na nich spoczywa – mówi Daniel Martyniuk, Dyrektor w zespole Technology Strategy & Architecture, Deloitte.

Z badania Deloitte wynika, że istnieją ogromne luki pomiędzy kompetencjami działów IT a oczekiwaniami, które stawia przed nimi biznes. I tak jedynie 18 proc. szefów IT uważa, że ich zespoły są innowacyjne, podczas gdy 57 proc. jest zdania, że biznes oczekuje od nich takich rozwiązań. Podobne różnice widać w obszarze cyberbezpieczeństwa. Aż 61 proc. szefów IT zdaje sobie sprawę, że biznes stawia im w tym zakresie wymagania, ale jedynie 29 proc. jest gotowych im sprostać. - Luki podobnej wielkości uwidoczniły się również w obszarze wsparcia biznesowego i operacyjnego. Wynika z tego, że aż dwie trzecie działów IT na świecie nie jest gotowych, by stać się równorzędnym partnerem dla działów biznesowych. Tymczasem te dwa światy przenikają się. Firmy, które tego nie zrozumieją, pozostaną w tyle – mówi Daniel Martyniuk.

Jak wynika z raportu Deloitte nieuchronny trend to modernizacja architektury rozwiązań IT poprzez wirtualizację, konteneryzację, standaryzację i autonomię. Zapewnia to zwiększenie wydajności i tempa wdrożeń nowych rozwiązań, zmniejszenie kosztów, a także elastyczność i lepsze wyniki. W celu zwiększenia swoich możliwości biznesowych przedsiębiorstwa coraz częściej podlegają również reorganizacji i zaczynają oferować produkty bądź realizować procesy biznesowe w modelu „as a-service” (czyli jako usługę).

Sztuczna inteligencja uwalnia potencjał ogromu nieuporządkowanych danych

Od kilku lat mówi się o wielkich możliwościach, które biznesowi oferuje analityka czy Big Data. Nowym trendem w tym obszarze jest analiza dark data, czyli wykorzystanie nieuporządkowanych danych, takich jak pliki wideo, audio, notatki czy maile, będące w posiadaniu firm. Według szacunków Deloitte wciąż 90 proc. danych pozostaje nieustrukturyzowanych. Tymczasem całkowity rozmiar cyfrowego wszechświata od 2013 do 2020 roku wzrośnie z 4,4 do 44 Zeta Bajtów. - Rzucenie światła na dane z trzech wymiarów: niewykorzystanych i nieuporządkowanych oraz pochodzących z tzw. deep web może przynieść organizacjom wiele korzyści, m.in. nowe źródła pozyskiwania danych, niższe koszty ich przechowywania oraz przewagę konkurencyjną – mówi Rafał Milewski, Dyrektor w zespole Analytics & Information Management, Deloitte.

Kolejnym rozdziałem zaawansowanej analityki jest sztuczna inteligencja, która nie tylko tworzy inteligentniejsze algorytmy i szybsze systemy rozproszone, ale też zwiększa wydajność pracowników. Najwięksi gracze na rynku, tacy jak Apple, Amazon, Facebook czy IBM inwestują w uczenie maszynowe, komputerowe rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie języka naturalnego czy też robotykę. Już teraz wypuszczane przez nich na rynek oprogramowania zawierają elementy sztucznej inteligencji. Zaawansowane algorytmy będą miały szersze zastosowanie w sektorze publicznym i prywatnym, gdy pojawią się przypadki biznesowego jej wykorzystania. Wg IDC wydatki na różne aspekty sztucznej inteligencji wzrastają i mają osiągnąć wartość blisko 31,3 mld dolarów w 2019 roku. Sztuczna inteligencja staje się również priorytetem dla dyrektorów IT. W badaniu Deloitte aż 64 proc. ankietowanych CIO zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza znacząco zainwestować w technologie kognitywne.

Blockchain wchodzi na salony

Jak zauważają eksperci Deloitte w rozwijającej się „gospodarce zaufania” blockchain może przyjąć rolę zaufanego strażnika oraz gwaranta jawności transakcji. „Przedsiębiorstwa zaczynają odkrywać możliwości selektywnego dzielenia złożonej tożsamości cyfrowej z innymi podmiotami, pomagając bezpiecznie i sprawnie wymieniać aktywa i oferować cyfrowe umowy” – wyjaśnia Rafał Milewski. Blockchain jest obecnie jednym z najbardziej omawianych i najczęściej opisywanych trendów technologicznych. Dla biznesu przekonujące są jego kluczowe cechy, takie jak nieodwracalność, chronologiczność, zabezpieczenie kryptograficzne oraz zaufanie.

Firmy stoją nie tylko przed wyzwaniem przezwyciężenia bezwładności operacyjnej, lecz przede wszystkim muszą rozwijać się w coraz bardziej wymagającym środowisku biznesowym pozostającym w ciągłym ruchu. - Do tego w wielu firmach, nie wyłączając również polskich, widać opór przed zmianami, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do tego, że po prostu upadną. Rolą biznesu jest dziś umiejętne wykorzystanie potencjału tkwiącego w nowoczesnych technologiach, które są na wyciągnięcie ręki. Tempo adopcji zmian technologicznych przez firmy znacznie odbiega od oczekiwań klientów, którzy kierują się natychmiastowością, wspólnotowością i mobilnością – podsumowuje Daniel Martyniuk.

