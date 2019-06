Firmy ubezpieczeniowe, które nie zainwestują w UX, mogą stracić nawet do 10 milionów rocznie

Jak wynika z danych Interact, pracownicy poświęcają 19,8% czasu na poszukiwanie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego wykonywania swojej pracy. To równowartość jednego dnia w tygodniu pracy. W przypadku organizacji zatrudniających tysiąc lub więcej pracowników zmarnowany czas może skutkować roczną stratą do 10 milionów złotych.

Obszary do przeanalizowania, dzięki którym można wyeliminować błędy w UX:

1. Przestarzała aplikacja użytkownika

Kiedy po raz ostatni aktualizowałeś aplikacje na swojej stronie? Jeśli ostatnia aktualizacja miała miejsce trzy lub więcej lat temu, nadszedł czas na odświeżenie aplikacji. Użytkownicy, w tym agenci, oczekują, że strony będą działać z łatwością, a poruszanie się po nich będzie intuicyjne.

2. Zbyt skomplikowane formularze

Jest to szczególnie istotne dla ubezpieczycieli, którzy korzystają z niezależnych agentów do sprzedaży polis. UX obarczony trudnościami w nawigacji, niejasnymi instrukcjami i nadmiernie złożonymi lub niewygodnymi formularzami, prowadzi do porzucania formularzy. Jeżeli stworzymy sprawny UX, zarówno niezależnym, jak i zatrudnionym agentom, łatwiej będzie sprzedawać produkty, co wpłynie na uniknięcie frustracji spowodowanej zawiłością systemów.

3. KPI trudne do śledzenia

Jeżeli agenci nie mogą łatwo śledzić wyznaczanych celów, UX pogarsza ich efekty sprzedażowe. Zapobiec temu może szybki dostęp do KPI i uporządkowanie danych dotyczących postępów w realizacji zadań w sposób łatwy do zrozumienia i przedstawiający całokształt procesu.

4. Zdecentralizowane dane

Pojedynczy pulpit, który automatycznie wyświetla ważne dane z różnych systemów, będzie wspierał agenta w zakresie dostarczania informacji oraz organizacji pracy. Ważna będzie także redukcja czasu poświęcanego na poszukiwanie danych, co zwiększa produktywność.

Autor: Wilson Man, główny konsultant w dziale usług globalnych Liferay