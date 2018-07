Firmy technologiczne w elastycznych biurach

Powodem, dla którego firmy technologiczne decydują się nawiązać współpracę z biurami Spaces jest fakt, że pomagamy im stworzyć kulturę, która odpowiada ich pracownikom. Jak to robimy? Kamuflując windy, by zatrzymać tych, którzy zwykle pędząc do biurka przepuszczają okazję na pogawędki; Umieszczając Cafe Deli w centralnych punktach biur, by zapewnić pracownikom więcej możliwości do interakcji. Wg badań takie przypadkowe spotkania — czasem nazywane „kolizjami twórczymi” – wbrew pozorom, zwiększają produktywność. Studium przypadku cytowane w miesięczniku Harvard Business Review opisuje sytuację, gdy pracownicy otrzymali znaczki socjometryczne umożliwiające śledzenie ich ruchów i interakcji. Dane zebrane w ciągu kilku tygodni wykazały, że gdy sprzedawca zwiększył interakcje ze współpracownikami w innych zespołach o 10%, jego sprzedaż wzrosła również o 10%.

„…najlepsze pomysły zaczynają się od rozmowy”

Zwykło się mówić, że środowiska technologiczne z natury są introwertyczne. Wyzwaniem do tej pory było znalezienie takiego mechanizmu, który sprawi, że pochłonięci pracą informatycy oderwą się od swoich ekranów i wejdą w bezpośredni kontakt z otoczeniem, a w efekcie przeprowadzą takie rozmowy, z których zrodzą się wielkie pomysły. Bez takich interakcji firmy technologiczne nie mogłyby dalej wprowadzać innowacji, bo jak powiedział Jonathan Ive, dyrektor ds. projektowych firmy Apple, „najlepsze pomysły zaczynają się od rozmowy”.

W elastycznej przestrzeni do pracy opierającej się na współpracy taki efekt jest spotęgowany. Pracownicy rozmawiają nie tylko z innymi twórcami ze swojej branży, ale także z innych dziedzin. To kluczowy powód dlaczego przedsiębiorstwa technologiczne decydują się na współpracę z nami.

Denis Cassinerio z firmy Bitdefender – klient Spaces w Mediolanie, stwierdził, że takie doświadczenie umożliwia „ludziom pracę w przyjemnym środowisku, gdzie socjalizowanie się i spotykanie klientów staje się łatwe”. Scott Love, dyrektor generalny firmy Lovelytics, podkreślił, że wydarzenia organizowane w punktach Spaces sprawiły, że wynajmował przestrzeń przez rok. Kolejny nasz partner, firma Microsoft, był pod takim wrażeniem wyników, że ostatecznie zlecił nam wprowadzanie kultury elastycznej przestrzeni do swojej siedziby na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Kolaboracja Microsoft i Spaces ma na celu stworzyć nowe międzynarodowe centrum służące przyspieszeniu innowacji w zakresie badań nad sztuczną inteligencją i analizą danych. Umieszczając w jednym pomieszczeniu najlepszych specjalistów ds. danych i sztucznej inteligencji, stworzyliśmy nowy obszar rozwoju innowacyjności i kreatywności.

Ostatnim powodem, dla którego przedsiębiorstwa technologiczne sięgają po elastyczne przestrzenie do pracy, jest walka o talenty. Te firmy potrzebują dostępu do najmądrzejszych umysłów o różnych porach dnia i na przestrzeni różnych stref czasowych. Elastyczne przestrzenie do pracy nie tylko pozwalają przedsiębiorstwom stworzyć atrakcyjny pakiet dla kandydatów, ale pozwalają im zachować sprawność i zwinność w dowolnym miejscu.

Autor: Martijn Roordink, Spaces