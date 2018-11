Firmy powoli dostrzegają coraz więcej korzyści płynących z robotyki i automatyzacji

Coraz lepiej udokumentowane i wymierne korzyści płynące z zastosowania robotyki sprawiły, że w ciągu ostatniego roku znacznie wzrosło przekonanie biznesu do automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów (RPA - Robotic Process Automation). Podczas trwania badania „The robots are waiting. Are you ready to reap the benefits?” ponad 90% firm wdrażających RPA zadeklarowało, że owa technologia doprowadziła do poprawienia ich efektywności. Korzyści jest więcej.