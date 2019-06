Firmy odkrywają potencjał sztucznej inteligencji

Serwis Index.co to jeden analitycznych serwisów internetowych gromadzących i udostępniających informacje na temat firm z całego świata. Wykorzystał je dr Andrzej Wodecki z Politechniki Warszawskiej, który postanowił przeanalizować wykorzystanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Badania zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas konferencji Oracle Cloud Day.

Dofinansowanie nie dla wszystkich

Jak wynika z jego analiz, w połowie maja tego roku, 3269 firm uwzględnionych w statystykach Index.co. deklarowało, że zajmuje się sztuczną inteligencją. Najwięcej, bo 1947 z nich specjalizuje się w technologii Big Data, 1724 firmy prowadzi prace w zakresie uczenia maszynowego, a 682 specjalizuje się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obszarze Internetu. Mniej popularna jest działalność badawcza skoncentrowana np. na przetwarzaniu języka naturalnego (375 firm), wykorzystaniu AI w marketingu (238), obszarze finansów (208) czy zdrowia (199). Najmniej firm deklaruje, że zajmuje się analityką predyktywną.

Największy zastrzyk gotówki otrzymały do tej pory firmy specjalizujące się w technologii: Big Data (16,5 mld dolarów dofinansowania) oraz uczeniu maszynowym (15,5 mld), a także wykorzystujące AI w Internecie (5,1 mld). Firmy specjalizujące się w produkcji oprogramowania otrzymały na rozwój sztucznej inteligencji kwotę 4,2 mld dolarów, te działające w obszarze bezpieczeństwa 3,9 mld dolarów. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w rozpoznawaniu obrazu pozyskały 2,9 mld dolarów, a te rozwijające technologie w zakresie robotyki, w sumie 2,4 mld dolarów.

Firmy inwestują w technologiczne fundamenty

Badania dr Wodeckiego wskazują na dużą przewagę inwestycji w technologie stanowiące fundament rozwoju sztucznej inteligencji nad inwestycjami w gotowe branżowe rozwiązania. Przedsiębiorstwa dostarczające aplikacje wykorzystujące AI w branży zdrowotnej i finansowej otrzymały 1,9 mld dolarów dofinansowania, a te dostarczające rozwiązania dla branży transportowej 1,8 mld dolarów. To nawet 8-krotnie mniej niż wyniosły inwestycje w rozwijające się technologie.

Badacz prześledził też wartość inwestycji w spółki już na etapie serii B, czyli w momencie, kiedy firma dysponuje gotowym produktem i sprawdzonym modelem biznesu. Jego zdaniem to najlepszy wskaźnik potencjału nie tylko samych firm, ale też konkretnych technologii. Okazało się, że wciąż największe szanse na sprawdzony model biznesu mają inwestycje w technologie Big Data czy uczenia maszynowego. To one niosą największą wartość dla przedsiębiorstw.

Stany Zjednoczone potęgą w AI

Andrzej Wodecki w swoich badaniach przeanalizował także lokalizację firm specjalizujących się w sztucznej inteligencji. Najwięcej z nich, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, działa w Stanach Zjednoczonych (1067), ale kolejne pozycje mogą już nieco dziwić. Druga pod względem nasycenia rynku firmami zajmującymi się AI, Wielka Brytania, może pochwalić się 340 tego typu działającymi na rynku podmiotami. Co ciekawe, na 3 pozycji uplasowała się Holandia ze 147 firmami specjalizującymi się w sztucznej inteligencji. Na kolejnych miejscach znalazły się: Kanada (109 firm), Indie i Francja (po 107) oraz Finlandia (98), Hiszpania (84) i Chiny (81). Ranking zamyka Izrael (77), Szwecja (58), Szwajcaria (28) oraz Dania i Włochy (po 27 firm).

Pekin najsilniejszym ekosystemem

W firmy specjalizujące się w AI zainwestowano do tej pory najwięcej na rynku amerykańskim (12,8 mld dolarów). Zaskakująca jest druga pozycja Chin. Na tamtejszym rynku firmy pozyskały blisko 8 mld dolarów. Dla porównania, w trzeciej na liście Wielkiej Brytanii, dofinansowanie wyniosło kilkakrotnie mniej, bo 1,8 mld dolarów. Poniżej 1 mld dolarów dofinansowania zebrały firmy z Izraela, Kanady i Francji. Poniżej progu 500 mln zł zebrały przedsiębiorstwa niemieckie, szwedzkie, japońskie, hinduskie, fińskie i hiszpańskie. Stawkę zamykają firmy z Estonii (116 mln dolarów), Tajwanu (84 mln dolarów) oraz Singapuru (71 mln dolarów).

Najsilniejsze ekosystemy firm specjalizujących się w sztucznej inteligencji znajdziemy w Krzemowej Dolinie i w Pekinie, gdzie tamtejsze firmy otrzymały do tej pory 6,4 mld dolarów dofinansowania od inwestorów. To bardzo ciekawe, bo jeśli spojrzymy na liczbę firm, to zdecydowanie dominują tutaj ośrodki amerykańskie i europejskie. Pekin nie został nawet uwzględniony w zestawieniu tych najpopularniejszych. To może świadczyć o tym, że jeśli Chińczycy inwestują w sztuczną inteligencję, to po pierwsze dużo, a po drugie, przede wszystkim w duże spółki, jak twierdzi doktor.

Silnymi aglomeracjami, które pozyskały ponad 1 mld dofinansowania są też Chicago, Londyn i Nowy Jork. Na liście nie brakuje też Cambridge (700 mln dolarów), Paryża (488) czy Tel Awiwu (383).

Źródło: Oracle