Firmy mimo ryzyka utraty danych nie dbają o kopie zapasowe w chmurze

Przekonać się do ochrony

Z danych firmy Krollontrack wynika, że już co trzecia firma na świecie przechowuje swoje dane w chmurze. W Polsce ten odsetek na pewno jest niższy, ale widać tendencję wzrostową. Z doświadczenia wynika, że przedsiębiorców przekonuje możliwość wypróbowania danego rozwiązania. Dlatego dostawcy oferują małym i średnim firmom darmowy okres próbny kopii zapasowej w chmurze. Po tym czasie wielu klientów kontynuuje współpracę, bo widzą, że dzięki temu rozwiązaniu ich dane są chronione najlepiej.

Dlaczego backup w chmurze?

Backup w chmurze to nic innego jak kopia danych firmowych zapisana w chmurze. Proces ten odbywa się w pełni automatycznie. Wszystkie dane są szyfrowane, pliki zostają utworzone w trzech kopiach oraz umieszczone w centrach danych rozmieszczonych w różnych lokalizacjach na świecie. To powoduje, że niezawodność tej usługi wynosi aż 99,9%. Co ważne, dostęp do danych mamy zawsze – z dowolnego miejsca na ziemi, o dowolnej porze. Sami też decydujemy komu nadamy prawo dostępu do kopii zapasowych. Ważny jest wybór sprawdzonego dostawcy usługi, który ma odpowiednie możliwości w zakresie ochrony własnych centrów danych i serwerowi. Warto zwracać uwagę m.in. na certyfikty związane z bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych.

Autor: Jakub Hryciuk, Dyrektor Zarządzający w Onex Group.