Firmy mają zbyt łatwy dostęp do rejestru PESEL?

Dostęp do rejestru PESEL mają podmioty publiczne - urzędy, sądy, komornicy. Mogą go jednak uzyskać od Ministerstwa Cyfryzacji (do 2016 roku MSWiA) także prywatne firmy - np. świadczące usługi finansowe, które mają obowiązek weryfikować dane swoich klientów. Firma uzyskuje do rejestru PESEL tzw. dostęp weryfikacyjny - czyli wskazuje dane osobowe konkretnej osoby i uzyskuje informacje, czy są one zgodne z rzeczywistością.

Zatem, dostęp weryfikacyjny nie oznacza, że firma uzyskuje dostęp do milionów danych, które może swobodnie przeglądać i wykorzystywać. Jednak nawet dostęp weryfikacyjny pozostawia pole do nadużyć - np. w przypadku firm zajmujących się egzekucją wierzytelności, jak osławiony GetBack, któremu w sierpniu 2018 roku po interwencji Fundacji Panoptykon i UODO dostęp cofnięto.

Teraz, w kontekście dostępu do danych przyznanych firmie obecnie znajdującej się w likwidacji, temat powraca. Mówi się o zbyt łatwym uzyskiwaniu dostępu oraz konieczności bardziej dogłębnej weryfikacji firm, którym się taki dostęp przyznaje - np. czy dostęp przyznany w 2015 roku powinien być nadal ważny w 2018 roku. Powraca też zagadnienie bezpieczeństwa - jak firma zabezpiecza proces pozyskiwania danych z rejestru PESEL oraz same dane.

Zobacz, co piszą na ten temat inne media

Analiza Dziennika Gazeta Prawna (na czym polega dostęp do rejestru, kto go ma i co z tego wynika);

Rzeczpospolita o decyzjach i działaniach UODO w sprawie dostępu do rejestru PESEL;

Fundacja Panoptykon (informacja zawiera kopie pism od MSWiA i MC w sprawie listy podmiotów, które mają dostęp do rejestru PESEL);

Business Insider w krótkiej notce;