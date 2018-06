Firmo, bądź gotowa na atak cyberprzestępcy

Seminarium było adresowane do dyrektorów i kierowników działów IT, a także do pracowników departamentów bezpieczeństwa firm, konsultantów i ekspertów bezpieczeństwa informacji oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie zabezpieczeń.

Podczas wydarzenia organizatorzy ujawnili statystki, z których wynika, że cyberprzestępcy najczęściej wykorzystują krytyczne luki w aplikacjach pomiędzy 40 a 60 dniem od ich wykrycia – prawdopodobieństwo ataku na firmę wykorzystującą aplikację z ujawnioną podatnością sięga wtedy aż 90%! Tymczasem załatanie takiej luki w aplikacji trwa w przeciętnej firmie średnio 100-120 dni od jej wykrycia.

Z atakiem zdecydowanie lepiej radzą sobie te firmy, które posiadają własny dział bezpieczeństwa IT. Wykrycie włamania zajmuje im średnio 56 dni. Firmy, które nie mają własnego działu bezpieczeństwa, orientują się, że ich infrastruktura IT została naruszona średnio po 320 dniach.

Do najczęstszych typów ataku na firmy należą m.in. te wykorzystaniem meltdown, mające na celu zbieranie danych oraz wyszukiwanie luk i podatności w systemach IT firmy. Bardzo popularne są także ataki socjotechniczne, przechwytywanie sesji szyfrowanych, zdalna egzekucja kodu - SEH/BoF, ataki na infrastrukturę wifi oraz ataki celowe.

A jak radzić sobie z takim zagrożeniami? Konrad Antonowicz, Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT w firmie Passus uważa, że bez względu na wykorzystywane narzędzia, należy pamiętać, że najbardziej skuteczną metodą walki z cyberzagrożeniami jest odpowiednio przygotowana i zabezpieczona sieć, która składa się z kilku warstw ochrony. Warstwy te powinny odrębnie chronić dane, aplikacje, hosta, styk z internetem, a także użytkowników korzystających z internetu. Bardzo ważna jest także fizyczna ochrona oraz edukacja pracowników.

Źródło: Passus