Firmę zarejestrujesz zdalnie przez serwis transakcyjny PKO Banku Polskiego

Jak podkreślają przedstawiciele banku jest to przełomowe rozwiązanie na polskim rynku, gdyż niemal wszystkie czynności związane z zakładaniem firmy zrealizujesz bez wychodzenia z domu. Potwierdzenie rejestracji firmy i założenie rachunku następuje poprzez Profil Zaufany, który jako klient banku także możesz założyć i również potwierdzić online.

Warto pamiętać, że powyższe dotyczy tylko sytuacji, kiedy nie musisz na początku zgłaszać działalności gospodarczej do VAT. Jeśli jednak chcesz lub musisz zostać płatnikiem VAT od samego początku prowadzenia firmy, to będziesz musiał uwzględnić jeszcze wizytę w urzędzie skarbowym, aby złożyć VAT-R, co może dotyczyć niestety całkiem sporej grupy nowo zakładanych firm.

Tylko w ubiegłym roku Polacy założyli około 300 tys. działalności gospodarczych. Jednak w większości przypadków odbyło się to tradycyjnie - składając stosowne papiery w urzędzie miasta lub gminy. Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wierzą, że dzięki wspomnianej współpracy zwiększy się liczba przyszłych polskich przedsiębiorców, którzy będą aktywniej korzystali z możliwości, jakie daje obecnie e-administracja. Zachęcają także inne banki do pójścia w ślady PKO BP i rozpoczęcia współpracy z Ministerstwem nad wdrożeniem podobnego rozwiązania.

– Jestem przekonana, że możliwość założenia firmy przez systemy e-bankowości, spotka się z dużym zainteresowaniem Polaków i wpłynie na odsetek przedsiębiorców, którzy będą obsługiwać swoją firmę elektronicznie. Uruchamiając kolejne możliwości dla naszych przedsiębiorców, tworzymy ofertę pomagającą im funkcjonować online, dzięki czemu zaoszczędzą czas oraz pieniądze – podkreśla Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Jak wygląda proces rejestracji firmy przez e-bankowość?

Wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego PKO Banku Polskiego i przejść do zakładki „e-Urząd”. Droga składania wniosku uzależniona jest od tego, czy klient posiada Profil Zaufany. Jeśli nie, będzie mógł to zrobić przed jego złożeniem.

Wypełnienie wniosku krok po kroku:

uzupełnienie danych osobowych właściciela firmy (część z nich zostanie podstawiona automatycznie),

podanie podstawowych informacji na temat firmy,

uzupełnienie danych dotyczących działalności gospodarczej,

wybór oferty banku - typu rachunku (PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu), limitów karty oraz dodatkowych usług.

Po wypełnieniu wszystkich danych na ekranie wyświetli się podsumowanie formularza. Po jego akceptacji klient wprowadza kod autoryzacyjny, a następnie zostaje przekierowany do ekranu, gdzie wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o założenie rachunku firmowego w PKO Banku Polskim zostają podpisane za pomocą Profilu Zaufanego.

Na podany w formularzu adres e-mail klient będzie otrzymywał powiadomienia informujące o kolejnych etapach wypełniania wniosku oraz wiadomości z CEIDG. Czas potrzebny do zarejestrowania działalności w CEIDG oraz otrzymania przez przedsiębiorcę numerów NIP i REGON nie powinien przekroczyć jednego dnia roboczego.

Dużym udogodnieniem dla nowych właścicieli firm, którzy nie są od razu płatnikami VAT jest to, że podczas rejestracji swojej firmy klient jednocześnie wnioskuje o wpis do rejestru REGON, dokonuje zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego (NIP) i zgłoszenia płatnika składek do ZUS. Warto przypomnieć, że jeśli przedsiębiorca potrzebuje być od początku prowadzenia działalności płatnikiem podatku VAT będzie musiał jeszcze złożyć dokument VAT-R w urzędzie skarbowym. Może to także zrobić przez internet, ale tylko pod warunkiem, że posiada podpis kwalifikowany, co jest raczej niezbyt częste wśród osób zakładających działalność gospodarczą.

Po założeniu działalności przedsiębiorca będzie mógł korzystać również z innych udogodnień z zakresu e-administracji dostępnych w iPKO lub poprzez Profil Zaufany (eGO) – m.in. dostępu do PUE ZUS, zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO, rejestracji kasy fiskalnej, dostępu do Portalu Podatkowego, zmiany danych firmy w CEIDG, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.