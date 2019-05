Finansowanie społecznościowe 2019. Ile wpłacamy, kiedy i na jakie cele?

To już drugie tak kompleksowe badanie zbiórek organizowanych w polskim internecie. Pierwsze odbyło się dwa lata temu. Co się zmieniło od tamtego czasu?

Wysokość wpłat

W dalszym ciągu najwięcej (blisko 70%) wpłat to kwoty do 50 zł, zarówno w bieżącym roku, jak i dwa lata wcześniej. Także bez zmian, pozostał udział drugiej (25%) największej grupy kwot wpłat, tj. 51-250 zł. Największe zmiany nastąpiły w przypadku wpłat na kwoty 251-500 zł. W 2019 roku stanowiły one 3,5%, co oznacza wzrost na poziomie 73,27% w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Bez zmian (1,6%) pozostały donacje przekraczające 500 zł.

Po ile i kiedy?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zwiększyła się średnia wartość przelewu. W bieżącym roku wynosi ona 70 zł, a w 2017 było to 65 zł. Zatem dynamika zmian była na poziomie 107,69%. Aktualnie aż 95,2% korzysta z przelewów przez PayU (błyskawicznych), a 4,8% wybiera te tradycyjny. Szczyt wpłat następuje w godzinach między 20:30 a 22:30.

Tomasz Chołast, współzałożyciel platformy zrzutka.pl zauważa, że w dalszym ciągu, tak jak to miało miejsce 2 lata temu, w czwartki jest najwięcej wpłat. Zaś soboty i niedziela są nieco słabsze pod tym względem. Z kolei w niedziele i poniedziałki darczyńcy wpłacają największe kwoty.

Kto odwiedza portale crowdfundingowe?

Widać wyraźnie, że największe zmiany dotyczą najmłodszej grupy darczyńców. Największą grupę w 2017 roku tworzyły osoby w najmłodszym przedziale 18-24 lat. Tak samo jest w tym roku, jednak ich udział procentowy zmalał aż o 26,67% do poziomu 22%. Z kolei wzrosty odnotowały przedziały wiekowe 45-54 lata, 55-64 lata wzrost o 60% i 65+, odpowiednio o 28,57%, 60% i 100%. Praktycznie bez zmian, pozostaje największa grupa tj. 25-34 oraz trzecia najbardziej liczna tj. 35-44. Ich udział procentowy w 2019 r. wynosi odpowiednio 38% i 19%.

Wiek osób odwiedzających platformy finansowania społecznościowego

Źródło: Zrzutka.pl, dane za okres 2019 r oraz 2017 r

Wśród osób, które najczęściej odwiedzały portale finansowania społecznościowego w tym roku były kobiety 57,8%. W stosunku do roku 2017 nastąpiła duża zmiana. Gdyż wówczas to mężczyźni dominowali – 52,9%. W bieżącym roku ich udział spadł o 10,7 %, co oznacza spadek na poziomie 20,23%.

Kto organizuje internetowe zrzutki?

W obszarze zakładania i promowania zrzutek w dalszym ciągu dominują panowie. Jednak ich udział zmniejszył się o 5,97%, przy dynamice 9,11%, do poziomu 59,5%. Panie organizują zbiórki w internecie w 40,5% w 2019 r vs 34,49% dwa lata wcześniej.

Kto finansuje zbiórki?

Jeżeli chodzi o internautów, którzy realizują przelewy na zorganizowane zrzutki, to kobiety w ciągu ostatnich 2 lat umocniły swoją pozycję. Aktualnie blisko 2/3 wpłaty realizowanych jest przez płeć piękną, podczas gdy w 2017 roku było to 59,35%, a to oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 6,34%. Udział mężczyzn w tym roku spadł do poziomu 36,9%.

Źródło: Zrzutka.pl