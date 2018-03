Finanse u progu dorosłości

Badanie „Dziurawa kieszeń Polaka” przeprowadzone przez platformę MAM pokazuje, że Polacy z grupy wiekowej 25–29 w 45% deklarują planowanie większości swoich wydatków, zaś aż 83% przynajmniej ich połowy. Na tym etapie życia Polacy starają się być niezależni, a to wymaga od nich dojrzałości i finansowej dyscypliny. Wcześniej odkładali na pierwszy samochód, nowy telewizor czy konsolę – rzeczy, które stanowiły materialne przyjemności. Gdy wchodzą w dorosłość ich priorytetem stają się głównie potrzeby mieszkaniowe – na zakup lub remont własnego „M” odkłada aż 28% z tego 11% oszczędza pieniądze na zakup mieszkania lub domu Na remont mieszkania lub domu pieniądze oszczędza aż 17% Polaków w wieku 25-29 lat.

Większe zasoby finansowe związane ze stałą pracą powodują, że można sobie pozwolić na więcej, dlatego też zaplanowanie połowy budżetu, może okazać się w pełni wystarczające. Zwykle obejmuje takie kwestie jak opłaty czy też zakup podstawowych produktów takich jak: żywność, chemia, kosmetyki, odzież itd. Reszta budżetu stanowi wolne środki, które można zaoszczędzić lub przeznaczyć na przyjemności.Osoby odkładające pewne kwoty od czasu do czasu stanowią wśród wkraczających w dorosłość (ludzi w wieku 18-24 lat) 69%. Bardzo pozytywnym prognostykiem jest również fakt, że aż 39% deklaruje comiesięczne oszczędzanie.

Eksploatacja samochodu to spore obciążenie dla domowego budżetu. Nawet jeśli młodzi Polacy w wieku 18-24 lat odkładają oszczędności na samodzielny zakup auta, to do kosztów jego utrzymania i eksploatacji niejednokrotnie dorzucają się rodzice. Na kolejnym etapie życia ubezpieczenie, paliwo czy też wizyty u mechanika spoczywają już jednak zwykle całkowicie na ich barkach, a konkretniej portfelach. Polacy przed 30-stką, którzy w swoim budżecie domowym uwzględniają również przyjemności oszczędzają między innymi na wakacje. Taki cel kumulowania środków deklaruje aż 19%.

Źródło: Platforma MAM