Filmy, muzyka, książki. Bezpłatny dostęp do końca roku

Z dostępu do utworów można z nich korzystać szybko i wygodnie dzięki linkom i kodom QR. Zobaczmy, co konkretnie jest na widoku.

500 płyt online

Muzyka zagraniczna w Kulturze Na Widoku to światowe przeboje, wielkie powroty i evergreeny. Do wyboru między innymi: Beyonce, Rihanna, Jamiroquai, Sting, Norah Jones, Shakira, Katy Perry, Lady Gaga, Gorillaz, Jay-Z, The Doors, Metallica i Pink Floyd. Posłuchamy też polskich nowości, jak płyta Taco Hemingwaya „Szprycer”, "40 przebojów" Arka Jakubika & Olafa Deriglasoffa i "Światło nocne" Natalii Przybysz. Poza tym Dr Misio, Sarsa, O.S.T.R., Stanisław Soyka, płyty Organka, Kultu, Darii Zawiałow, albumy Zbyszka Wodeckiego i głośne koncerty. Coś dla siebie znajdą wielbiciele muzyki klasycznej, mali melomani powinni być również zadowoleni, dla nich są dostępne między innymi „Mała płyta” Jerza Igora czy "Lutosławski. Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci" Doroty Miśkiewicz & Kwadrofonik. Muzykę filmową reprezentują m.in. Oscarowy "La La Land", „Amy” i „Sztuka kochania”.

Filmy z legalnych źródeł

Choć z Kultury Na Widoku znikną pozycje w specjalnych cenach, na wielbicieli kina wciąż czekają filmy bez żadnych opłat - między innymi dzieła Krzysztofa Kieślowskiego („Blizna” z Franciszkiem Pieczką, „Trzy kolory”), Andrzeja Wajdy (np. „Brzezina” i „Tatarak”), Wojciecha Marczewskiego (np. „Ucieczka z kina wolność”, „Dreszcze”). Do wyboru również filmy uznanych polskich reżyserów – Krzysztofa Krauzego, Jana Jakuba Kolskiego, Ryszarda Bugajskiego i Feliksa Falka. Obecne są również niedawne osiągnięcia polskiej kinematografii, jak „Zjednoczone stany miłości” Tomasza Wasilewskiego. Wśród komedii znajdziemy między innymi kultowy „Dzień świra” Marka Koterskiego, i „Obywatel Piszczyk” Andrzeja Kotkowskiego, a wśród dokumentów między innymi: „Polański. Ścigany i pożądany”, „Autor Solaris” Borysa Lankosza i „Cały Gruza” Ireneusza Englera. Dla młodszych widzów między innymi „Magiczne drzewo” czy „Lato Muminków”.

Polska animacja potęgą jest i basta!

W tym roku przypada siedemdziesięciolecie polskiej animacji, a w Kulturze Na Widoku znajdziemy przegląd jej dokonań. Wśród filmów dwie Oscarowe animacje „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego, polsko-brytyjska koprodukcja „Piotruś i wilk” Suzie Templeton oraz nominowana do Oscara „Katedra” Tomasza Bagińskiego. Poza tym mamy dostęp do dzieł między innymi: Jana Lenicy, Waleriana Borowczyka, Adama Czeczota, Piotra Dumały (np. „Kafka”) i Witolda Giersza (np. „Ślady”). Polscy twórcy udowodnili i wciąż udowadniają, że animacja może być dziełem sztuki, łączącym różne techniki - od tradycyjnych (rysunki, lalki) po nowatorskie, jak technika wycinankowa, która stała się rodzimą specjalnością.

Audiobooki i e-booki

W książkach cyfrowych i audiobookach znajdziemy między innymi opowieść o pierwszej kobiecie astronom („Którędy do gwiazd” Anny Czerwińskiej-Rydel) udostępnioną przez Narodowego Centrum Kultury , klasyczne powieści dla dzieci Juliusza Verne’a, Aleksandra Dumasa czy Marka Twaina, sztuki Williama Szekspira, Antona Czechowa czy Sofoklesa, powieści Władysława Reymonta, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza oraz audiobooki udostępnione przez Ninatekę, jak na przykład „Lala” Jacka Dehnela.

Krótki przewodnik polskiego teatru

Dla miłośników teatru Kultura na Widoku proponuje wybór spektakli najwybitniejszych polskich twórców ostatnich lat - „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny, „Burzę” Szekspira przefiltrowaną przez współczesność i wyobraźnię Krzysztofa Warlikowskiego, ostatnie spektakle Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym – „Miłość na Krymie” Sławomira Mrożka i „Kosmos” Witolda Gombrowicza. Dostępne są również klasyki polskiej sceny - „Wiśniowy sad’ Czechowa w reżyserii Izabelli Cywińskiej czy „Makbet” Andrzeja Wajdy. Można zobaczyć też wybrane spektakle Teatru Polskiego w Bydgoszczy reżyserowane przez Michała Zadarę czy Maję Kleczewską i wybrane pozycje z Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Podróżowanie na ekranie

Wizyta w National Gallery w Londynie czy nowojorskim MET bez ruszania się z domu! Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak to możliwe. Coraz więcej muzeów i galerii otwiera swoje drzwi w Internecie, często prezentując eksponaty i obrazy, których nie zobaczymy na stałych wystawach. Dzięki Kulturze Na Widoku możemy odwiedzić najciekawsze z nich, między innymi Luwr, Muzeum Watykańskie, Ermitaż, Muzeum Picassa i Warhola, Zakazane Miasto w Pekinie, ale tez Muzeum Szpiegostwa, Muzeum Harry’ego Pottera, Kopalnia Soli w Wieliczce i Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. KNW to zwiedzanie bez kosztownych biletów, kolejek przed wejściem i tłoku przed eksponatami.

Mobilna Kultura Na Widoku

Od 9 września instalacje Kultury Na Widoku odwiedziły Rzeszów, Gdynię (w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych), Warszawę, a plakaty były dostępne w pociągach Pendolino PKP Intercity i na przystankach ZTM w Warszawie. Większość spośród ponad 1000 utworów wciąż jest dostępna na stronie internetowej www.kulturanawidoku.pl, gdzie poza dostępem do legalnych treści znajdziemy wypowiedzi artystów wspierających kampanię społeczną Legalna Kultura. Poza tym w całej Polsce – bibliotekach, szkołach, urzędach i instytucjach kultury wiszą tysiące plakatów z bezpłatnym dostępem do kilkudziesięciu utworów.

Akcja Kultura Na Widoku odpowiada na zapotrzebowanie współczesnego odbiorcy, który coraz częściej korzysta z kultury w formie cyfrowej, szukając muzyki, filmów i książek w Internecie. Jak dowodzą badania brak wiedzy o bogactwie legalnych zasobów powoduje, że Polacy (często nieświadomie) sięgają do pirackich serwisów. Legalna Kultura udostępniając utwory w atrakcyjnych cenach lub bezpłatnie, zwraca uwagę na źródła, które dają dostęp do kultury w sposób zgodny z prawem i wolą twórców.

Projekt dofinansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury.

Partner strategiczny: Firma GLS, która dostarcza Kulturę Na Widoku.

Partnerzy: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, PKP Intercity, AMS, Gargulio, M.R. Sound, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Kawałek Świata – Media, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.