Festiwal Internetu Rzeczy - cykl eventów hub:raum Kraków rozpoczyna wędrówkę po Europie

11 marca 2017 roku w siedzibie hub:raum Kraków, Centrum Innowacyjności Deutsche Telekom (właściciela sieci T-Mobile), miało miejsce zupełnie nowe wydarzenie na technologicznej mapie Polski – a był to Festiwal Internetu Rzeczy. Do Krakowa przyjechali specjaliści, startupy oraz firmy związane z branżą Internetu Rzeczy, studenci technologii informatycznych, a także entuzjaści inteligentnych rozwiązań. Festiwal IoT był miejscem wymiany doświadczeń, wiedzy oraz wizji dotyczących rozwoju technologicznego i biznesowego Internetu Rzeczy w Polsce.

Internet Rzeczy zmienia wszystko i nie jest to już tylko odległa wizja przyszłości. Jesteśmy świadkami niezwykłej rewolucji – niektórzy mówią, że czwartej rewolucji przemysłowej – która dzieje się na naszych oczach i ma ogromny wpływ na wszystko, co nas otacza. Bardzo się cieszę, że dzięki IoT Fest w Krakowie możemy rozpocząć cykl wydarzeń, poprzez które będziemy integrować środowiska twórców oraz entuzjastów Internetu Rzeczy w Europie – powiedział Jakub Probola, Head of hub:raum Kraków.

Wydarzenie składało się z trzech części (prezentacje, showroom, warsztaty), które doskonale uzupełniały się oraz pozwalały „poznać” Internet Rzeczy z różnych perspektyw. Główną część stanowiły prezentacje odpowiadające na trudne pytania, które zadają sobie firmy i startupy działające w tej branży. Można było dowiedzieć się między innymi, jak wejść na trudny rynek B2B i tworzyć rozwiązania Internetu Rzeczy. Jakie są korzyści z wdrożenia rozwiązań IoT w przemyśle. Jak produkować i wdrażać nowoczesne systemy telemetryczne. Jak zabezpieczyć rozwiązania Internetu Rzeczy oraz czy tak naprawdę crowdfunding się opłaca.

Wojciech Pawlak, Innovation & Development Chief Specialist w T-Mobile Polska, mówił o cechach i korzyściach wąskopasmowego Internetu Rzeczy (ang. Narrow Band Internet of Things lub NB-IoT). Nad rozwojem Technologii NB-IoT pracuje Deutsche Telekom właściciel sieci T-mobile i centrum innowacyjności hub:raum. W lutym 2017 roku firma ogłosiła, że nowy standard komunikacji dla IoT z niskim poborem baterii będzie już wkrótce dostępny w sieciach komercyjnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Austrii, Słowacji, Grecji, Chorwacji i na Węgrzech.

NB-IoT jest nie tylko kolejnym modnym hasłem, ale prawdziwym przełomem technologicznym! Co w sytuacji, kiedy chcielibyśmy wysyłać tylko niewielką porcję danych, ale na duże odległości? Jeśli chcielibyśmy uzyskać długą żywotność baterii zasilających komunikujące się przedmioty? I w końcu - jeśli zależy nam na użyciu inteligentnych technologii w trudno dostępnych miejscach? Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie NB-IoT – skomentował Wojciech Pawlak.

Ważną częścią Festiwalu w Krakowie, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, był showroom dla projektów IoT, gdzie uczestnicy mogli dosłownie „dotknąć” Internetu Rzeczy. Wystawcami były firmy zarówno wspierane przez hub:raum, jaki i zewnętrzne: Estimote, TurboEgg, Abaro, SoftQ, Efento, IChlebak, Cervi Robotics, Elmodis, Husarion, S4Tech. Doskonałym dopełnieniem prezentacji i showroomu były warsztaty IoT o zróżnicowanej tematyce i stopniu trudności.

Mimo że Festiwal IoT w Krakowie już minął, to tak naprawdę jest to dopiero początek budzenia potencjału Internetu Rzeczy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez inicjatywę IoT creators, wspieraną przez hub:raum powered by T-Mobile. Festiwal IoT w Krakowie był pierwszym wydarzeniem z cyklu eventów poświęconych Internetowi Rzeczy. Kolejne będą miały miejsce jeszcze w tym roku w wybranych miastach Europy Środkowo-Wschodniej (Słowacja, Rumunia, Chorwacja). W celu podsumowania oraz podzielenia się wrażeniami ze wszystkich wydarzeń zorganizowanych w ramach Festiwalu IoT, zaplanowany jest Wielki Finał w Warszawie.

Partnerami wydarzenia byli: Data KRK, Dev Meetings, Cross Web, #OMGKRK, Krakowski Park Technologiczny, Hive 53, JM elektornik, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Wydział Humanistyczny AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Business Link Kraków, Web Muses, Hackerspace Kraków, Project People, Startupunity, TEAM: Together Everyone Achieves More, Geek Girls Carrots, Innovation Nest.