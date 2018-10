Festiwal gier niezależnych podczas targów Warsaw Games Show

Warsaw Games Show (26-28 października) to targi gier komputerowych, które towarzyszą Comic Con – największej imprezie fanów pop kultury w Polsce i na świecie. Po raz pierwszy zostanie wydzielona strefa Indie Games Festival, na której zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt tytułów indie, zarówno tych już wydanych, jak również całkowicie nowych – na chwilę przed premierą.

Swoje projekty pokaże blisko 20 firm z całej Polski. Kilka z nich notowanych jest na NewConnect, mowa m.in. o Cherrypick Games, iFun4all, Prime Bit Games oraz Varsav Game Studios. Część wystawców debiut ma dopiero w planach, tak jak Klabater, Carbon Studio, Ovid, czy Nano Games. Partnerem strefy Indie jest również InnerValue – agencja Relacji Inwestorskich, specjalizująca się m.in. w tworzeniu i realizacji strategii komunikacji spółek gamingowych.

26 października specjalnie powołana kapituła, składająca się z przedstawicieli branży gamingowej, przyzna nagrodę dla najlepszej gry ze strefy Indie Games Festival. Zwycięzca otrzyma stoisko targowe w sektorze B2B, na przyszłorocznej edycji największych targów gier interaktywnych i rozrywki w Europie – GamesCom w Kolonii.

- Warszawskie Targi Gier stale szukają okazji do dotarcia do nowych rzeszy graczy. W tym roku stawiamy również na gry niezależne. Organizatorzy zadbali o to, aby zapewnić zwiedzającym bogatą ofertę atrakcji. Udało nam się zaprosić wiele studiów developerskich, twórców innowacyjnych i oryginalnych projektów, zarówno bardziej, jak i mniej znanych. Co ważne, kilka z nich zostanie pokazanych większej publiczności po raz pierwszy. Gracze na pewno znajdą coś dla siebie i będą mogli oddać swój głos na najciekawszy tytuł. Ich głosy zdecydują o laureacie nagrody publiczności, bezcennego wyróżnienia dla twórców gier – informuje współorganizator Indie Games Festival, prezes spółki Klabater, Michał Gembicki.

Podczas Warsaw Games Show reprezentanci strefy Indie Games Festival, przeprowadzą prelekcje o sytuacji polskiej branży gier oraz pracy w gamedevie. Odbędzie się m.in. panel o tym jak inwestować w gry, jak nawiązać współpracę z wydawcą i gdzie szukać finansowania na realizacje swoich projektów.

Źródło: Klabater