Feromony z perfumami

Feromony to niezwykłego rodzaju substancje chemiczne, które są rozpoznawane przez ludzki organizm, nawet jeśli nie wyczuwamy ich nosem. Znane są doskonale ze swoich niesamowitych właściwości. Kobiety i mężczyźni, którzy używają feromonów, zyskują uwagę otoczenia, napotkane przez nich osoby stają się im bardziej przychylne, a przez środowisko zaczynają być postrzegane bardziej pozytywnie. "Magia" feromonów polega na tym, że to one robią za Ciebie całą "robotę". Nie musisz się zmieniać, dzięki feromonom to Twoje otoczenie zmieni podejście do Ciebie.