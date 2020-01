Ferie zimowe 2020: Jak przez internet można zadbać o bezpieczeństwo dziecka

Jak sprawdzić wiarygodność obozu

Wysyłacie swoje dzieci na obóz w Polsce? Pierwszy ruch jaki powinni wykonać rodzice to sprawdzenie, czy organizator takiego wyjazdu jest wiarygodny. Można to zrobić przez internet, korzystając z bazy wypoczynku. Jeśli wybrany przez Was organizator widnieje w bazie - możecie mieć pewność, że dostał zgodę na prowadzenie kolonii albo obozu. Taka wycieczka jest nadzorowana przez kuratora oświaty, służby sanitarne oraz straż pożarną.

Jak sprawdzić bezpieczeństwo autobusu

Udane ferie, to również bezpieczna podróż, a „bezpieczny autobus” to e-usługa, która pozwala rodzicom upewnić się, że autokar, którym będzie podróżowało ich dziecko jest w dobrym stanie technicznym i nie stwarza zagrożenia dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Wystarczy mieć numer rejestracyjny pojazdu (rodzic może o niego poprosić na kilka dni lub tuż przed wyjazdem dziecka), by móc skorzystać z e-usługi. Jak to zrobić:

Krok 1: Wejdźcie na stronę bezpiecznyautobus.gov.pl.

Krok 2: Wpiszcie numer rejestracyjny autobusu i kliknijcie Sprawdź autobus.

Informacje, których szukacie są darmowe i pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Czego dowiecie się korzystając z tej e-usługi:

czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

czy autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony,

dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc,

stany licznika z badań technicznych.

Gdzie wyrobisz online dowód osobisty dla dziecka

Przed feriami warto upewnić się, że wszystkie dokumenty dziecka są aktualne. W przypadku wyjazdu za granicę, do innego kraju Unii Europejskiej, warto wyrobić dziecku dowód osobisty. Można to zrobić online. Pamiętajcie, aby wcześniej przygotować odpowiednie zdjęcie w wersji elektronicznej. Następnie należy wejść na portal www.GOV.PL, profilem zaufanym zalogować się do konta Mój Gov i tam wybrać usługę Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego. Po kliknięciu przycisku Złóż wniosek system przeprowadzi użytkownika przez dalszą procedurę krok po kroku.

Natomiast na terenie Polski istotnym dokumentem dla dziecka, jest jego legitymacja szkolna i to w jakim jest stanie. Niektóre polskie szkoły przystąpiły do projektu mLegitymacja szkolna, tym samym umożliwiając swoim uczniom rezygnację z papierowej wersji legitymacji. Dokument w wersji elektronicznej można okazać za pomocą urządzenia mobilnego i jest on tak samo ważny jak klasyczna jego wersja.

Co zrobić, aby Twoje dziecko też miało mLegitymację?

Szkoła, a konkretnie dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba, musi wyrazić chęć przystąpienia do programu, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Lista szkół oraz formularz do złożenia znajduje się stronie ose.gov.pl. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów - usługa jest w pełni bezpłatna. Z mLegitymacji korzystają uczniowie z prawie czterech tysięcy polskich szkół.