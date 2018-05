Farby do włosów to nie wszystko! Zobacz, jak nadać kolor

Niektóre kobiety pragną radykalnych zmian w wyglądzie, a dzięki szerokiej ofercie produktów do koloryzacji włosów mogą z blondynek zamieniać się w szatynki, a z kruczoczarnych – w rudowłose. Dostępne obecnie farby do włosów różnią się między sobą składami (niektóre nie są polecane alergikom), jednak działają tak samo, to jest muszą naruszyć strukturę włosa, aby dobrze osadzić pigment. W ten sposób wielokrotne stosowanie farb może osłabić i zniszczyć włosy, dlatego konieczne staje się stosowanie odpowiednio dobranych kosmetyków, które po pierwsze przedłużą trwałość koloru, a po drugie będą pielęgnować włosy. Na szczęście nie musicie od razu sięgać po farby, by nadać ładnego koloru włosom.

Produkty do farbowania włosów

Ogrom palety barw i samych produktów do koloryzacji pomaga kobietom zmienną być i – niczym kameleon w zależności od humoru – mogą zmieniać swój kolor włosów. I mogą to robić, sięgając po łagodne środki do koloryzacji, bezpieczne dla włosów!

Wystarczy spojrzeć na producentów farb w popularnych galeriach, na przykład w drogerii Hebe, żeby zobaczyć, że nie trzeba stosować trwałych farb do włosów, by wprowadzić zmianę w wyglądzie. Spójrzcie na przykład tutaj: https://www.hebe.pl/wlosy/koloryzacja – są farby, henny, kremy, spraye i szampony koloryzacyjne. Czym one się różnią? Przede wszystkim trwałością koloru oraz efektem. Spraye z założenia pomagają zatuszować widoczne już odrosty czy odświeżyć kolor, jednak utrzymują się na włosach do pierwszego mycia. Szampony z kolei działają podobnie jak farby do włosów, mają krótszą trwałość i polecane są do zmiany odcienia włosów, a nie koloru jako takiego.

Farby do włosów a szampony koloryzujące

Zamiast sięgać po trwałe farby do włosów, możecie zdecydować się na szampony koloryzujące, które z założenia mają zmienić odcień o góra dwa tony, podkreślić naturalny kolor i nadać włosom blasku. Ich zadaniem nie jest więc radykalna zmiana koloru, jak to jest w przypadku farby do włosów, ale podkręcenie odcienia i sprawienia, że kolor będzie wyglądał po prostu na bardziej zadbany. Efekt zależy od tego, jak bardzo trwały jest szampon – są dostępne szamponetki do 8 zmyć, a także szampony do 24 zmyć. Większość kobiet decyduje się na sięgnięcie po szampon w okresie między farbowaniami, co ma podtrzymać dłużej efekt koloryzacji, ponadto taki produkt uznawany jest za mniej inwazyjny i mniej niszczący włosy. I to jest prawda.

Szampony koloryzacyjne są bardziej zmywalne, nie naruszają tak struktury włosa, jednak ich największą wadą jest wypłukiwanie się koloru, co na różnych etapach może przynieść rozmaity efekt, nie wspominając, że panie skarżą się, że kolor często nie zmywa się do końca i zostają na włosach odbarwienia. Natomiast farby do włosów zawierają amoniak, który jest głównym winowajcom zniszczonych włosów po zabiegu koloryzacji. Ile jest amoniaku i jak mocny jest utleniacz (woda utleniona), podaje opakowanie – znajdziecie na nich wartości stężeń, które wahają się od 3 do 12%. Zasada jest taka, że im mocniejszy kolor i szybciej działająca farba, tym włosy mogą być bardziej zniszczone.

Pomiędzy szamponem a trwałą farbą do włosów są kremy koloryzacyjne. Producenci zachwalają je jako łagodniejsze w działaniu niż farby do włosów, ale mocniejsze niż szampony. Jest jeszcze ziołowa henna, która nie zawiera amoniaku i aktywatora z wodą utlenioną, za to ma naturalny barwnik roślinny oraz pielęgnujące olejki jak olej marokański działający regeneracyjnie i wzmacniająco na włosy. Henna może nie poradzić sobie z pokrywaniem siwych włosów i mogą one mieć jaśniejszy odcień niż pozostałe ufarbowane włosy.

Podkręć naturalny kolor włosów

Jeśli lubicie swój naturalny kolor włosów i nie interesuje Was koloryzacja, możecie nadać swoim włosom blasku, szczególnie jeśli stały się matowe i bez życia. Nawet podkręcenie ich głębi i intensywności bez użycia farb do włosów sprawi, że będą wyglądać po prostu atrakcyjniej, a ich odcień będzie zachwycający. Podstawą jest stosowanie odpowiednio dobranych szamponów, odżywek i masek. Do suchych włosów należy stosować kosmetyki nawilżające, do zniszczonych – regeneracyjne. Kluczowe jest odpowiednie przeprowadzenie zabiegu – głowę masuje się delikatnie, aby jak najbardziej ją dotlenić i pobudzić cebulki włosowe.

Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym są płukanki z użyciem ziół. Do włosów w kolorze blond polecane są płukanki z naparu rumianku, ze skrzypu lub ciemnopomarańczowych płatków nagietka. Pomocna będzie również płukanka z cebuli, dzięki której włosy nabiorą pięknego, złocistego koloru. Brunetkom dla wzmocnienia koloru (również po farbie do włosów) zalecana jest maseczka z kakao i kawy – wystarczy wymieszać 2 łyżeczki kakao w kubku z kawą i taką mieszankę nałożyć na włosy i zmyć po około 15 minutach. Rudowłose naturalne i farbowane ochronią i wzmocnią kolor, stosując maseczkę z hibiskusa – 5 łyżek herbaty z hibiskusa zaparzyć w pół szklanki wrzątku, dodać 1 łyżkę octu jabłkowego do już chłodnego naparu i pozostawić na włosach około 10 minut.

Pomyślcie również o olejowaniu włosów. Taki zabieg trzeba jednak przeprowadzać systematycznie, raz lub dwa razy w tygodniu, by po kilku tygodniach cieszyć się miękkością i gładkością włosów. Do tego będą wspaniale nabłyszczone, dzięki czemu ich kolor będzie podkreślony. Do szybkich efektów polecana jest nafta, która sprawia, że już po jednym zastosowaniu włosy są sypkie, gładkie i błyszczące.

Zmiana koloru nie musi się wiązać z sięgnięciem po farby do włosów czy z odwiedzinami profesjonalnego salonu fryzjerskiego. Kolor możecie zmieniać w domu szybko i wygodnie, ponieważ w drogeriach znajdziecie mnóstwo przeróżnych produktów, których przygotowanie jest łatwe, a efekt spełni oczekiwania. Najważniejsza jednak jest odpowiednia pielęgnacja, bo tylko dzięki niej kolor będzie trwalszy, a Wasze włosy zdrowsze.