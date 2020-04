Fantastyka za darmo i akcja charytatywna w tle

Niekomercyjnie i dobroczynnie

Model dystrybucji e-booka to charityware – czyli udostępnianie czegoś w zamian za wsparcie celu charytatywnego. W przypadku „W głębi snów” wsparcie to jest dobrowolne – twórcy nie zmuszają użytkowników do dodatkowych działań. Zamiast tego po prostu ufając czytelnikom i zachęcając ich do samodzielnego przejścia na stronę fundacji Synapsis i wpłacenia na nią dotacji.

Sam e-book jest pierwszym z serii Zapomniane Sny, już teraz zapowiadane są jednak kolejne antologie, które będą promowały różne organizacje.

Co w e-booku?

Opowiadania w e-booku są bardzo krótkie, idealne do czytania w przerwach pomiędzy różnymi innymi czynnościami, a elementami je łączącymi jest fantastyka oraz motyw snu. Ten ostatni wykorzystano tu w najróżniejszy sposób, a autorzy lawirowali zarówno przez światy fantasy, jak i science-fiction.

E-book można pobrać ze strony projektu Zapomniane Sny (www.zapomnianesny.pl), a kolejne części serii będą zapowiadane na profilu facebookowym akcji.

Projekt sam w sobie nie jest powiązany z fundacją Synapsis - autorzy jedynie starają się wspierać NGOsy. Z kolei Synapsis to organizacja zajmująca się m.in. wspieraniem dzieci i dorosłych autystów.