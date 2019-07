Fani Simsów pozamiatali i to dosłownie! Podczas akcji promocyjnej dodatku do gry wysprzątali kilkaset miejsc w Polsce

Kampania towarzysząca premierze najnowszego dodatku “Wyspiarskie życie” do gry The Sims 4, za pomocą konkursu oraz wsparcia influencerów, zachęcała internautów do dbania o środowisko.

Dbanie o środowisko na topie

Świadczy o tym zainteresowanie kampanią w internecie. Informacje o akcji zostały wyświetlona w internecie ponad 5 milionów razy i zgarnęły prawie pół miliona “kciuków w górę”.

Wszystkie ręce na pokład - ruszamy sprzątać świat!

Akcja trwająca od 20 czerwca do 13 lipca została przeprowadzona na trzech najpopularniejszych portalach społecznościowych - Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. W kampanii wzięło udział kilkuset internautów z całej Polski, a trzy najlepsze prace zostały nagrodzone wakacyjnymi voucherami.

Czas posprzątać naszą ziemię,

bo w niej śmieci jest za wiele.

W każdym rowie widać puszki,

tak więc ruszmy swoje nóżki

to co zbędne pozbieramy,

do kosza powrzucamy

bo tam miejsce jest dla śmieci

wiedzą o tym nawet dzieci.#ts4wyspiarskiezycie#TS4WYSPIARSKIEZYCIE pic.twitter.com/xQ7I4PD7QQ — Wiktoria (@Wiktori70421620) 5 lipca 2019

Do współpracy przy kampanii zaproszono 31 polskich influencerów młodego pokolenia takich jak Sylwia Lipka, Weronika Juszczak, samosia, Nyla a także najpopularniejsza aktorka młodego pokolenia - Julia Wieniawa. Akcję wsparli również przedstawiciele twórców gamingowych z Piotrem “Izakiem” Skowyrskim, Pawłem “Lehem” Lehmannem i Patrykiem “Rojo” Rojewskim na czele.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie była zamieszczenie w regulaminowym terminie w mediach społecznościowych zdjęcia pokazującego sprzątanie takich miejsc wakacyjnego wypoczynku jak lasy, plaże i jeziora wraz z hasztagiem “#TS4wyspiarskiezycie”.

Źródło: Fantasy Expo