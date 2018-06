Fani marki Adidas ofiarami phishingu

Oszuści obiecali fanom marki w ramach fałszywej kampanii darmowe buty. Natychmiast zyskała na popularności dzięki WhatsApp, który już nie pierwszy raz w tym roku został wykorzystany do tego typu wyłudzeń. Z okazji 69 rocznicy firma sportowa rzekomo oddała 2500 par butów użytkownikom, którzy wypełnili ankietę z czterema prostymi pytaniami. Wystarczyło kliknąć w link oraz udostępnić go przez WhatsApp swoim kontaktom, a następnie odebrać nagrodę. Oczywiście link maskował swój adres przesyłając go przez serwery w Norwegii, Szwecji, Pakistanie, Nigerii, Kenii, Makao, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Belgii i Indiach zanim trafił do odnośnika docelowego.

Bez względu na to, ile razy użytkownicy próbowali udostępnić kampanię, nie mieli żadnego potwierdzenia, że biorą udział w losowaniu. To była tylko część oszustwa, która miała na celu zwiększenie zasięgu całego procederu. Przekręt nie dawał możliwości wybrania modelu, rozmiaru czy koloru wygranej pary butów. Dodatkowo nazwa firmy proponującej nagrody i fałszywe linki z odnośnikami do strony producenta miała błąd w pisowni.

Po kilku nieudanych próbach udziału w losowaniu użytkownikom obiecywano, że otrzymają buty w zamian za 1 dolara. Jak się później okazało, po dodaniu swojej karty kredytowej z konta znikało aż 50 dolarów miesięcznie, gdyż płatność potwierdzała subskrypcję. Taki zabieg dawał oszustom dostęp do płatności użytkowników i danych kontaktowych. Osoby, które przelały dolara były automatycznie rejestrowane w usłudze „organizejobs”, która została oceniona jako piramida finansowa.

Źródło: Bitdefender